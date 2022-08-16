Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan Türkiye ile AB'ye nükleer santral ve radyasyon uyarısı /16 Ağustos 2022 16:36

Ukrayna'dan Türkiye ile AB'ye nükleer santral ve radyasyon uyarısı

Zelenskiy, Zaporijya nükleer santralinde yaşanacak olası bir felaket sonrası yayılabilecek radyasyonun AB ülkeleri ve Türkiye'yi etkileyebileceğini belirterek "Rusya'nın eylemlerine sessiz kalmayın" çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Zaporijya nükleer santralinde yaşanabilecek bir felaketin olası sonuçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumdan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını istedi.

Yayımladığı video mesajda "İşgalciler fabrika kisvesi altında çevredeki kentleri ve halkı bombalıyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralindeki "olası bir radyasyon vakasının Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri bile etkileyebileceğini" söyledi. "Her şey sadece rüzgarın yönüne ve hızına bağlı" diye ekleyen Ukrayna lideri, "Rusya'nın eylemleri bir felakete sebep olursa, sonuçları şu ana kadar sessiz kalanları da vurabilir" uyarısında bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Zelenskiy, uluslararası toplumu Moskova'nın "nükleer şantajına" boyun eğmemeye ve "Rusya'ya karşı yeni ve sert yaptırımlar" getirmeye davet etti. Ukrayna lideri, nükleer santral ve çevresindeki tüm Rus askerlerinin "derhal ve hiçbir ön koşul olmaksızın" bölgeden çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki çatışmalar yoğunlaştı
Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.

Bölgede Temmuz ayının sonundan beri yoğunlaşan bombardımanlar, santrale yönelik endişeleri de artırdı. Enerhodar kenti geçen Pazar günü de top ateşine hedef oldu. Tarafların birbirini sorumlu tuttuğu bombardımanda bir sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Zelenskiy, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, "Zaporijya nükleer santraline ateş açan ya da bu santrali kullanarak etrafa ateş açan tüm Rus askerlerinin" Ukrayna güçlerinin "özel hedefi" hâline geleceğini belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'dan Türkiye ile AB'ye nükleer santral ve radyasyon... Sonraki Haber >>

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:03