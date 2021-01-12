Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan Türkiye'ye gönderilen öğretmenler tutuklandı /12 Ocak 2021 11:27

Ukrayna'dan Türkiye'ye gönderilen öğretmenler tutuklandı

Ukrayna'nın Türkiye'ye sınır dışı ettiği, aslen Irak'ta ikamet eden öğretmenler Salih Fidan ve Samet Güre tutuklandı.

SHABER3.COM

Irak’tan gittikleri Ukrayna’da Schengen Bölgesine girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 6 Ocak’ta Türkiye’ye sınır dışı edilen öğretmenler Salih Fidan ve Samet Güre tutuklandı.

Fidan ve Güre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan öğretmenler, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'dan Türkiye'ye gönderilen öğretmenler tutuklandı Sonraki Haber >>

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:05