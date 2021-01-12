Ukrayna'dan Türkiye'ye gönderilen öğretmenler tutuklandı

Irak’tan gittikleri Ukrayna’da Schengen Bölgesine girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 6 Ocak’ta Türkiye’ye sınır dışı edilen öğretmenler Salih Fidan ve Samet Güre tutuklandı.
Fidan ve Güre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan öğretmenler, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.