Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan yeni 'tahıl sevkiyatı' açıklaması /02 Kasım 2022 11:00

Ukrayna'dan yeni 'tahıl sevkiyatı' açıklaması

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine rağmen Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 gemi daha hareket etti. Milli Savunma Bakanı Akar ise, tahıl girişiminin devamı için Türkiye'nin gayretini sürdüreceğini bildirdi.

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DW'nin haberine göre, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine rağmen Ukrayna bugün de tahıl sevkiyatının sürdürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl yüklü 12 geminin Karadeniz kıyısındaki limanlardan ayrıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'den (BM) alınan bilgilere göre, gemiler buğday, soya fasulyesi ve bezelye ile yüklü.

Ancak gıda yüklü gemiler için Karadeniz'de güvenli bir koridor oluşturulmasını öngören tahıl anlaşmasından çekilen Rusya, sevkiyatın güvenliği için garanti veremeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden diğer ülkelere sevkiyatını sağlayacak anlaşmanın pek "yürütülebilir" olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya'nın bu sevkiyatların güvenliğini sağlamayı garanti edemediğini" söyledi.

Akar: İnisiyatifin devamı için gayret göstereceğiz

Türkiye ise Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından, Ukrayna limanlarındaki gemilerle tahıl sevkiyatına devam edilebilmesi için çabalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamının sağlanması için akşam saatlerinde Rus mevkîdaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, Akar'ın Şoygu'ya, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiğini" aktardığı belirtildi.

Bu görüşme öncesinde, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısında savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, bu inisiyatifin askıya alınmasının "tüm insanlığı" etkilediğini vurguladı.

Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlattıklarını söyleyen Akar, "Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sabah yaptığı açıklamada tahıl koridorunun devamı için gayret göstereceklerini duyurmuştu. "Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık" diyen Erdoğan, ''Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" demişti.

Alman hükümeti deniz yolunda ısrarlı

Alman hükümeti de Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine tepki göstererek, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına sunulması için en iyi yöntemin deniz yolunu kullanmak olduğunu bildirdi.

Hükümetin bugünkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hükümet sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta "açlığı silah" olarak kullanmasını "menfur" olarak nitelendirerek, "Rusya anlaşmaya geri dönmeli" dedi.

Ukrayna tahılının sevkiyatının kara yoluyla yapılmasının da mümkün olduğunu belirten sözcü, ancak Avrupa ülkelerindeki demiryollarında farklı hat açıklıklarının kullanılması nedeniyle kara yolu üzerinden sevkiyatta zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti. Sözcü, bu nedenle sevkiyatın deniz yoluyla yapılmasının en iyi seçecek olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de "Deniz yoluyla sevkiyatın mümkün olması her şeyden önemli" diyerek, bunun sürmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.
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