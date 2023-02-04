Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda orduya fahiş fiyatla para satan yemek şirketi sebebiyle yolsuzluk soruşturması devam ediyor.







Ukraynalı müfettişler, yolsuzluğa karıştığı tespit edilen eski Savunma Bakanı Yardımcısı Oleksander Mironyuk'u da dosyaya ekledi.





Oleksander Mironyuk'un evinde arama yapan polis ekipleri, 1 milyon dolar değerinde Ukrayna Grivnası buldu.







Oda TV'nin haberine göre çıkarıldığı mahkemede "Para benim değil, ödünç aldım" diyen Oleksander Mironyuk'un savunması kabul edildi. Mahkemece serbest bırakılan Mironyuk'a, evinde bulunan ve el koyulan paranın tamamı iade edildi.