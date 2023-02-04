Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı /04 Şubat 2023 12:49

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Yolsuzlukla suçlanan Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Yardımcısı Oleksander Mironyuk'un evinde yapılan aramada 1 milyon dolar değerinde Ukrayna banknotu çıktı.

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Rüşvet aldığı iddiaları sonrası polisin evinde arama yaptığı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk'un evindeki kanepeden çıkan paralar dudak uçuklattı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda orduya fahiş fiyatla para satan yemek şirketi sebebiyle yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Ukraynalı müfettişler, yolsuzluğa karıştığı tespit edilen eski Savunma Bakanı Yardımcısı Oleksander Mironyuk'u da dosyaya ekledi.

Oleksander Mironyuk'un evinde arama yapan polis ekipleri, 1 milyon dolar değerinde Ukrayna Grivnası buldu.

Oda TV'nin haberine göre çıkarıldığı mahkemede "Para benim değil, ödünç aldım" diyen Oleksander Mironyuk'un savunması kabul edildi. Mahkemece serbest bırakılan Mironyuk'a, evinde bulunan ve el koyulan paranın tamamı iade edildi.
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