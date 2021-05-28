Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı generalden Rusya'ya karşı savaş açıklaması /28 Mayıs 2021 22:00

Ukraynalı generalden Rusya'ya karşı savaş açıklaması

Şimdilerde şiddeti azalsa da Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimle ilgili Ukraynalı general Viktor Nazarov tarafından yeni bir açıklama yapıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan ve Sputnik'in kaynak gösterildiği habere göre Ukraynalı general Nazarov, ülkesinin 2007 yılında Rusya ile savaşa hazırlanmaya başladığını söyledi.

Ukraynalı general Viktor Nazarov, ülkesinin Rusya’ya karşı savaş planını 2007’de geliştirmeye başladığını belirtti.

Ukrayna medyasına konuşan Nazarov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 10 Şubat 2007 tarihinde Münih Güvenlik Politikaları Konferansı’ndaki konuşmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya’yla savaşa hazırlanmaya başladı” dedi.

“Biz de boşa zaman harcamadık” diyen askeri yetkili, “Rusya’yla savaşı da öngören askeri dokümanlar ve operasyonel planlar geliştirdik” ifadesini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusundaki Donbass ve Kırım Yarımadası’nda silahlı çatışma senaryolarına hazırlandığını belirten Nazarov, buna rağmen Kırım’ın Rusya’yla birleşmesinin Ukrayna ordusu için sürpriz olduğunu kaydederek, “Strateji bakımından bu, beklenmedik değildi. Ancak Kırım’da başvurdukları taktik evet oldukça beklenmedikti” dedi.

© Sputnik
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