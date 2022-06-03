Ukraynalı gönüllüler hayat kurtarmak için 3D yazıcıları kullanıyor





Verilerine göre, savaşın ilk 16 gününde 3.019 ayrı parça 3D olarak basıldı ve 930 için kullanıldı. bitmiş ürün. Bu, yalnızca bir grup gönüllüden elde edilen verilerdir ve toplam yardım miktarını 3D baskılı ürünler biçiminde izlemek çok zordur. Ancak hızlı, esnek 3D baskı üretiminin Ukrayna’da tüm avantajlarını gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.





24 Şubat 2022’den önce Ukrayna’da askeri teçhizat bileşenlerinin üretiminde 3D baskının çok nadiren kullanıldığı düşünülürse, bu şaşırtıcı bir başarı.





Bunun için birkaç sebep var. İlk olarak, Ukrayna’da bulunan 3B baskı tesisleri ve hizmetleri genellikle kaynaşmış birikim modelleme (FDM) 3B baskı teknolojisini kullanır, bu da genellikle bileşenlerin düşük performansa sahip olmasına ve savaş zamanında optimal hayatta kalma süresinin altında kalmasına neden olur. İkincisi, Ukrayna’da 3D yazıcıların sayısı çok sınırlıydı ve bazı bileşenlerin ülke genelinde eşit olarak üretilmesine izin vermiyordu. Ve Ukrayna’da yaşayan gönüllüler ve benim gibi ülkemizin dışında olanlar için birçok sorun ve soru vardı: Tam olarak ne basılacak, ne miktarda, ürünlere ihtiyaç duyulan yerlerde lojistik nasıl sağlanacak ve nasıl? askeri teçhizatı modernize etmek için gerekli izinleri almak.





Bu kısıtlamalar göz önüne alındığında, 3D baskı nasıl Ukrayna ordusuna yardım etmeye çalışan gönüllüler için en önemli faaliyetlerden biri haline geldi? COVID-19 salgınının savaştan önce 3D baskı ile ilgili birçok sorunu çözmede önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. COVID-19 sırasında şirketler, gönüllüler, üniversiteler ve ilgili vatandaşlar (ben dahil) bir ağ oluşturma sistemi oluşturmaya başladı. Bu iletişim sistemleri ve gönüllü merkezleri sayesinde kişisel koruyucu ekipmanların (örn. yüz kalkanlar) doktorlar ve sosyal hizmet uzmanları için. Şubat ayındaki tam ölçekli savaşın başlangıcında, 3D baskı endüstrisi için lojistik sistemler kurulmuştu.





Buna rağmen, çatışmanın başlangıcında, 3D yazıcılar yetersizdi ve filament gibi sınırlı bir sarf malzemesi kaynağı vardı. Yurt dışından gönüllüler de savaşa katılınca kısa sürede çok sayıda 3D yazıcıyı Ukrayna’nın her yerine gönderdiler. Ayrıca evinde 3 boyutlu yazıcısı olan vatandaşlar, ön saflara bileşen tedarik etmek için kurulan 3 boyutlu yazıcı merkezlerine yazıcılarını vermeye başladılar. Ukraynalı filament şirketleri de malzemeleri doğrudan erişilebilir hale getirerek, malzeme ve yazıcılarla ilgili önemli soruları etkin bir şekilde çözmeye başladı.





Ancak 3B baskı topluluğu için ana sorun devam etti: Orduya en çok yardımcı olacak 3B baskı ne olabilir? Ukraynalı şirket 3D Teknoloji ADDtive Ukrayna’yı savunmak için bir girişim bulan ilk kişi oldu. Şirket, dronlar ve silahlar için bileşenlerin 3D baskısı üzerinde çalışan ilk şirketlerden biriydi, ancak bu bileşenlerin etkisi sınırlıydı. Bu nedenle, ordu için büyük bir savaş uygulama turnike (CAT) sıkıntısı olduğuna dair yeni bir bilgi aldığında, sadece birkaç gün içinde 3D basılabilen bir turnike tasarımı geliştirdiler ve daha iyi performans için değiştirmeye başladılar.









Diğer gönüllüler de kamuya açık olan bilgisayar destekli tasarımların modernizasyonuna ve uygulanmasına katıldı. 3B modeller yazdırmak için. Özellikle proje “3DBaskıUkrayna için” endüstriyel turnikeler için bile geliştirilmiş performans.







3D yazıcı aracılığıyla kolayca üretilebilen ve monte edilebilen turnikeler de geliştirildi.







Naylon gibi esnek malzemeler ve polietilen tereftalat glikol (PETG) gibi diğerleri de dahil olmak üzere standart olmayan filamentler gerekli olduğundan, bu tür turnikelerin basılması zor olabilir. Bu arada, pahalı baskı malzemelerinin teslim edilmesinin lojistiğinin çözülmesi, akrilonitril bütadien stiren (ABS) veya PETG gibi daha standart 3D baskı kompozitlerinden şu anda daha zor.

Ancak bugün, bu önemli malzemenin 3D baskısı, gönüllülerin yardımı ve çoğunlukla Doğu Avrupa’dan gelen duyarlı insanların düzenli bağışları sayesinde devam ediyor.



Savaş devam ederken, başka bir kıtlık ortaya çıktı. İsrail Acil Bandajı— özellikle tek elle kullanım için yapılmış, akıllıca tasarlanmış bir pansuman. Çok sayıda seferber edilmiş Ukraynalı nedeniyle, etrafta dolaşmak için bu bandajlardan yeterli değildi. Bu nedenle, hazır giyim şirketleriyle birlikte üreticiler, bandajların 3D baskılı bir versiyonunun üretimini organize etti. Aslında, bu yedek İsrail Acil Durum Bandajlarını yalnızca birkaç gün ürettikten sonra, gönüllüler bunları bireysel ilk yardım çantalarını tamamlamak için kullandılar ve daha sonra cepheye gönderildiler.





İsrail Acil Bandajı (Soldaki) Dünya çapında popüler bir askeri ilk yardım çantası. Ukrayna'da da büyük ihtiyaç.. Gönüllüler alternatif olarak 3D baskılı bandaj (sağdaki) tasarladı.



Sağlık ürünlerine ek olarak, Ukrayna’daki 3D baskı topluluğu, ordu için taktik araçlar yapıyor. Ordu için en yararlı olanı, gönüllülerin gerektiğinde kılık değiştirdiği periskoplardır. 3D baskılı periskopun bu tasarımı oldukça hafif ve 50 milimetre çapında bir tüp, iki ayna ve iki baskılı parçadan oluşuyor. Bu, kentsel alanlarda düşmanla karşılaşan Ukraynalı askerlere köşeleri ve duvarları daha güvenli bir şekilde bakmalarını sağlar.





En poüler ürünlerden biri de askeri periskop... (Soldaki ) 3D baskılı alternatif versiyonları cephedeki birlikler için çok önemli araçlar olabilir – özellikle dar kentsel ortamlarda, bazen köşelere ve duvarların arkasına bakmak hayat kurtarıyor

Üç boyutlu baskı, inanılmaz bir esneklik gösterir ve gönüllülerin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilir. Barış zamanında, konferanslar ve IEEE dahil bilimsel ve teknik topluluklar aracılığıyla kurulan iletişim, her bölgenin ve merkezin ihtiyaçlarının ve fırsatlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu gönüllülerin yönlendirdiği, yapımcı gücündeki hareket sayesinde, Ukrayna Ordusu, askeri birliklerin gerekli teçhizatı hızlı bir şekilde donatmasını mümkün kılarak Rus Ordusuna layık bir direniş sunmak için daha iyi bir fırsata sahip.



YAZAR: Roman Mykhailyshyn https://spectrum.ieee.org/ukraine-3d-printing







