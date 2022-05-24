Ukraynalı istihbaratçı: 'Putin suikast girişiminden sağ kurtuldu'

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın gündeminde kalmaya devam ederken, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç defa suikast girişimine maruz kaldığı iddia edilmişti. Bu iddialara bir yenisi daha eklenirken, bu kez açıklamayı, Ukraynalı üst düzey bir istihbarat yetkili yaptı. İddiaya göre Putin, geçtiğimiz mart ayında bir suikast girişiminden sağ kurtuldu...







"BU GİZLİ BİR BİLGİ" DİYEREK AÇIKLADI





Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda'ya verdiği demeçte mart ayında "Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu" öne sürdü.





Budanov şunları söyledi;





“Putin'e suikast girişiminde bulunuldu. Hatta kısa bir süre önce Kafkasya temsilcileri tarafından saldırıya uğradığı söyleniyor. Bu gizli bir bilgi, kesinlikle başarısız bir girişimdi ama gerçekten oldu. Yaklaşık 2 ay önceydi.”





Budanov, gazeteye verdiği demeçte Putin hakkında doğrulanmamış bilgiler yaydı ve son iddiasını destekleyecek kanıt sunmadı.





Yaklaşık bir hafta önce Putin'in sağlık durumun kötüleştiğini iddia etti, yıl sonuna kadar bir liderlik değişikliği beklediğini söyledi.