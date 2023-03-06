Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı pilotlar ABD'de eğitim alıyor /06 Mart 2023 08:37

Ukraynalı pilotlar ABD'de eğitim alıyor

Amerikalı savunma yetkilileri Ukraynalı iki pilotun askeri uçak simülatörü eğitimi için Arizona’da olduklarını belirtti.

SHABER3.COM

Açıklama Ukrayna’nın Amerika’dan F-16 savaş uçakları talep ettiği bir döneme denk geldi.

Washington ise Ukrayna’ya savaş uçağı ya da pilotlarca uzaktan kullanılan gelişmiş insansız hava araçlarını tedarikk edip etmeyeceğine ilişkin sessizliğini koruyor.

Başkan Biden bir süre önce Ukrayna’nın F-16’lara gereksinimi olmadığını söylemişti.

Amerika ve müttefikleri Ukrayna’ya Javelin füzelerinden HIMARS’lara kadar birçok askeri malzeme sağlıyor ama savaş uçakları ve gelişmiş insansız hava araçlarını henüz Kiev’e göndermediler.

Bununla birlikte Türkiye Ukrayna’ya insansız hava araçları sağlamıştı.

Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili bu eğitimle Ukraynalı pilotların daha etkili olacaklarını ve kendi yeteneklerini geliştirmeleri için daha iyi tavsiyeler alacaklarını belirtti.
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Savunma yetkilisi Arizona’daki etkinliğin Ukraynalı ve Amerikalı personel arasında diyoloğa fırsat olacağını, Ukraynalı pilotların Amerika Hava Kuvvetleri’nin nasıl operasyon yaptığını gözlemlemeleri açısından fırsat olacağını da kaydetti.

Yetkili, F-16’ların Ukrayna’ya sağlanacağıyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını da vurguladı.

Savunma Bakanlığı’ndan Colin Kahl Temsilciler Meclisi komisyonunda Salı günü yaptığı açıklamada Amerika’nın F-16’larla ilgili olarak Ukraynalılar’ı eğitmeye başlamadığını kaydetmişti.

Askeri malzemelerle ilgili olarak hem kullanım hem de bakımı konularındaki eğitim muhtemel transfer için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.
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