Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı tahıl devinin dikkat çeken ölümü: Türkiye'ye gelecekti /01 Ağustos 2022 09:59

Ukraynalı tahıl devinin dikkat çeken ölümü: Türkiye'ye gelecekti

Ukrayna’da tahıl ticaretinin en önemli isimlerinden biri olan Oleksiy Vadaturskiy’in Rus bombardımanında hayatını kaybetti. Tahıl anlaşmasının hemen ardından gelen ölüm birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmeden önce Türkiye’ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Ukrayna hükümeti de olayın planlı bir saldırı olduğunu savunuyor.

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Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan Oleksiy Vadaturskiy'in Rus bombardımanında eşiyle beraber hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük ses getirdi.

Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olan Vadaturskiy, ülkenin güneydoğusundaki Mykolaiv kentini hedef alan Rus bombardımanda eşi Raisa Mikhailovna'yla beraber hayatını kaybetmişti. Çiftin yaşadığı evin, önceki gece füzeyle vurulduğu bildirilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre Vadaturskiy Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan ve tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçiren Nibulon Grup’un sahibiydi ve “Ukrayna’nın Kahramanı” madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

Mykolaiv’deki saldırı, işgalin başından bu yana kentteki en ağır Rus bombardımanı olarak nitelendi.

Saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi, bazı iddialara yol açtı.

‘RUSYA, KASITLI OLARAK HEDEF ALDI’
Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmedem önce Türkiye'ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Mykolaiv Kent Konseyi Başkanı Anna Zamazeva, Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu ve Rusya'nın “tahıl koridoru anlaşması” nedeniyle Rusya tarafından kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini savundu. Zamazeva, Rusya'nın Ukrayna'yı provoke etmek için saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da Vadaturskiy'nin ölümünün tesadüfi olamayacağını belirterek saldırıyı “Rusya tarafından özellikle planlanan bir cinayet” diye niteledi.

TAHIL ANLAŞMASI İSTANBUL’DA İMZALANMIŞTI
Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna’dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul’da imzalanan ve Ukrayna’dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasını öngören anlaşma, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna’dan Türkiye’ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.


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