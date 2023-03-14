Ukraynalılar, Rusya'nın adının değiştirilmesi için imza topluyor

Politico'da yer alan habere göre imza toplanan dilekçede Ukrayna hükümetinden Rusya'nın isminin 13'üncü yüzyılda günümüz Rusya'sının kuzey batı toprakları için kullanılan "Muskovi" olarak değiştirmesi talep ediliyor.
Rusya'nın resmi tarih anlatısını küçümsemek amacıyla yürüttükleri kampanyanın bir parçası olan bu adıma, Rus yetkilileri tepki gösteriyor ve bunu provokasyon olarak değerlendiriyor.
İki ülke arasındaki gerilim Hristiyanlığı kabul eden doğu slavlarının ilk devleti olan Kiev Rusyası'nın (Kiev Knezliği) meşru varisi oldukları iddiasından kaynaklanıyor.
Zelenskiy, konunun tarihi ve kültürel açıdan dikkatli olarak ele alınması ve muhtemel uluslararası hukuki sonuçlarının değerlendirilmesini gerektiğini vurguladı ama açık kapı bıraktı.
Zelenskiy "Bu detayları da göz önünde bulundurarak Ukrayna başbakanına bilimsel kurumları sürece dahil ederek kapsamlı bir inceleme yapması ve sonuçlardan beni ve imza kampanyasını başlatanları bilgilendirmesi talimatını verdim," ifadelerini kullandı.
Dilekçenin yazarı Valeriya Şakvorostova, isim değişikliğinin meşru olduğunu ve bunun Rusya'nın Ukrayna ile ortak tarihi konusunda 'söylediği yalanları' yok edeceğini vurguladı.
Şakvorostova "Yabancılar için tarihi haritalardaki Kiev Rus ismi ile Rusya ismi neredeyse aynı kabul ediliyor ve sanki tek bir devletin devamı gibi görünüyor," ifadelerini kullandı. Şakvorostova, bir çok yabancı kaynakta Rusya'nın Rus olarak tanımlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Moskova Krallığı ya da Muskovi ismi 1721 yılında Rus çarı Deli Petro tarafından Rus İmparatorluğu olarak değiştirildi.
İsveç'e karşı kazandığı zafer sonrası da Ukrayna'nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına alarak Kiev'deki ulusal hazineleri Moskova'ya taşıdı.
Fakat bazı Rus tarihçiler buna karşı çıkarak Muskovi isminin 16'ıncı yüzyılda Korkunç İvan tarafından Rus Krallığı olarak değişritildiğini savunuyor.
Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüzü Mariya Zaharova da bu girişimi "Ukrayna'nın Rusya karşıtlığı oluşturmak için yaptığı girişimlerin bir delili daha" olarak tanımladı.