Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinden korkunç tanımlama /26 Şubat 2022 15:10

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinden korkunç tanımlama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Ukrayna'ya destek gösterisinde yaptığı konuşmada, ""Bu Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, bu üçüncü dünya savaşıdır" ifadelerini kullandı

SHABER3.COM

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ankara'da yapılan Ukrayna'ya destek gösterisinde bir konuşma yaptı.

Bodnar'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, bu üçüncü dünya savaşıdır. Bu savaşın genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı. Bugün her birimiz Ukrayna'yı desteklemeyi veya saldırganları desteklemeyi seçebilir.

Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmeye çalışıyor.

Bugün herkesi saldırganların ürünlerini kullanmamaya, saldırganların ülkesini ziyaret etmemeye ve böyle bir ülkenin varlığını unutmaya çağırıyorum.

Yüzyıllardır komşularını işgal ettiler, onlara eziyet ettiler ve biz şimdi onlara karşı koyuyoruz.

Türkiye'den giden ilk insani yardım Ukrayna'ya ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız ve yardım etmek isteyenler oraya bağışta bulunabilecek."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinden korkunç tanımlama Sonraki Haber >>

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:42