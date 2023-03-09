Ukrayna'nın büyük şehirlerine füze saldırısı yapıldı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Rusya’dan Ukrayna’nın farklı şehirlerine füze atışları yapıldı. 10 bölgede ağır hasarlar oluştu.





Sabah saatlerinden itibaren Ukrayna’nın başkent Kiev olmak üzere çok sayıda şehrinden patlama haberleri geliyor.





Büyük şehirlerden Kiev, Odessa ve Harkov, Ivano-Frankivsk, ve Ternopil’den patlama olduğuna dair görüntüler geliyor.





Başkent Kiev’de elektrik santralinin vurulduğuna dair haberler var. Şehirden siyah dumanlar yükseliyor.





Ukrayna en son 1 ay önce geniş ölçekli bir hava saldırısına maruz kalmıştı. Hava saldırısı alarmı Ukrayna genelinde hala devam ediyor.





Ukrayna'da Moskova saatiyle sabah 3'te hava saldırısı alarmı verildi.





Saat 04.00 sıralarında Odessa ve Nikolaev bölgelerinde ilk patlamalar kaydedildi. Daha sonra, Odessa yönetimi, Rus ordusunun büyük bir füze saldırısı sonucunda bir enerji altyapı tesisinin devre dışı bırakıldığını doğruladı. Odessa bölgesindeki bir altyapı tesisine yapılan saldırı sonucu yangın çıktı, gökyüzünde siyah bir duman yükseliyor.





Daha sonra Dnipropetrovsk ve Zhytomyr bölgelerine saldırı raporları geldi. Saat 5'te Ukrayna'nın Vinnytsia, Lviv ve Zaporozhye bölgelerindeki altyapı tesisleri vuruldu. Ayrıca, Kiev'in yanı sıra Kiev ve Harkov bölgelerine saldırılar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Harkov merkez ve bölgelerde elektrikler kısmen yok.





Aynı saatlerde ülkenin Ivano-Frankivsk, Ternopil, Poltava ve Khmelnytsky bölgelerinde de patlama sesleri geldi.





Sabah 6'da Volyn, Chernihiv, Kirovohrad ve Sumy bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Yerel kaynaklara göre, Kiev üzerinde Rus İHA'ları görüldü.





Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri başladı. Şu anda Kharkov, Harkov bölgesi, Odessa ve Odessa bölgesi ile Dnipro, Lvov ve Lviv bölgesinde elektrik yok.





Saat 7'de, Kiev'de şiddetli bir patlama ve Dnepropetrovsk banliyölerinde çıkan bir yangın hakkında haberler geldi. Kiev'in üzerinde yoğun bir duman sütunu yükseliyor. Yetkililer, Kiev'deki saldırıları doğruladılar.





Ivano-Frankivsk, Ternopil bölgeleri, Krivoy Rog ve Dnepropetrovsk'ta yeni patlamaların olduğuna dair haberler var.