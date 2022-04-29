Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'nın işgalini bu kaynaktan takip edebilirsiniz /29 Nisan 2022 14:09

Ukrayna'nın işgalini bu kaynaktan takip edebilirsiniz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonu iki ayı geçmesine rağmen Dünya'nın en sıcak takip eden konuları arasında .

SHABER3.COM

Özellikle Coğrafi yakınlığı ve iki ülkeyle de yürüttüğü yakın ilişkiler düşünüldüğünde kuşkusuz savaşın en çok ilgilendirdiği ülkelerden biri Türkiye. Dünya'yı şimdiden değiştirmeye aday savaş 
herkes tarafından merakla takip ediliyor 

Bu noktada, gelişmelerin tek elden takip edilebileceği güvenilir kaynak ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü (instituDE) bu konuda çok cazip bir hizmet sunuyor. instituDE, savaşı takip etmek isteyenler için günün gelişmelerini özetleyip o günün akşamında Tweet serisiyle takipçilerine duyuruyor. Gereksiz detaylara girilmeyen ama günün öne çıkan tüm gelişmelerini içeren Tweet serisiyle okuyucular iki dakika içerisinde savaşı takip etmiş oluyor.


Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü ayrıca aynı akşam bu gelişmeleri beş dakikalık video haber programıyla okuyucularına ulaştırıyor.



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