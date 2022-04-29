Ukrayna'nın işgalini bu kaynaktan takip edebilirsiniz

Özellikle Coğrafi yakınlığı ve iki ülkeyle de yürüttüğü yakın ilişkiler düşünüldüğünde kuşkusuz savaşın en çok ilgilendirdiği ülkelerden biri Türkiye. Dünya'yı şimdiden değiştirmeye aday savaş



herkes tarafından merakla takip ediliyor





Bu noktada, gelişmelerin tek elden takip edilebileceği güvenilir kaynak ihtiyacı ortaya çıkıyor.





Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü (instituDE) bu konuda çok cazip bir hizmet sunuyor. instituDE, savaşı takip etmek isteyenler için günün gelişmelerini özetleyip o günün akşamında Tweet serisiyle takipçilerine duyuruyor. Gereksiz detaylara girilmeyen ama günün öne çıkan tüm gelişmelerini içeren Tweet serisiyle okuyucular iki dakika içerisinde savaşı takip etmiş oluyor.









Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü ayrıca aynı akşam bu gelişmeleri beş dakikalık video haber programıyla okuyucularına ulaştırıyor.













