Ukrayna'nın kaderi için gözler ABD'de: Trump bastırıyor, Zelenskiy toprakta ısrarcı

ABD'nin başkenti Washington’da bugün yapılacak Ukrayna-ABD zirvesi, diplomasinin en kritik sınavlarından birine sahne olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi net bir mesaj verdi: "Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz."





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump ise Ukrayna’nın NATO üyeliği ve Kırım’ın geri alınması taleplerine kapıyı kapatarak, görüşme öncesi baskıyı artırdı. Avrupalı liderlerin de katılacağı bu tarihi buluşma, Ukrayna-Rusya savaşında barış umutlarını yeniden şekillendirebilir.





Zelenskiy, Washington’a ayak bastığında yaptığı açıklamada, savaşın hızlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Hepimiz bu savaşı güvenilir bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ancak bu, 2014’te Kırım’ı kaybettiğimiz ve Putin’in bunu yeni bir saldırı için sıçrama tahtası yaptığı günlere dönüş anlamına gelmemeli" ifadelerini kullandı. 1994’te Ukrayna’ya verilen güvenlik garantilerinin başarısızlığına dikkat çeken Zelenskiy, "Kiev, Odessa ya da Harkiv’den vazgeçmediğimiz gibi, Kırım’dan da vazgeçmeyeceğiz" diyerek kararlılığını ortaya koydu.





AVRUPA'DAN ZELENSKİY'E GÜÇLÜ DESTEK

Avrupalı liderler Zelenskiy’yi bu kritik zirvede yalnız bırakmayacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington’da masada olacak. Batı medyasına yansıyan bilgilere göre Avrupalı liderler, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne tam destek verecek ve herhangi bir toprak takası önerisine karşı çıkacak. Ayrıca, ABD’nin sunacağı güvenlik garantilerinin detaylarını netleştirmek için bastıracaklar.





TRUMP, NATO ÜYELİĞİ VE KIRIM İÇİN KAPILARI KAPATTI

Bu arada Trump zirve öncesi Zelenski'ye baskıyı artırdı. Zelenskiy'nin isterse savaşı 'hemen' bitirebileceğini vurgulayan ABD lideri, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rusya işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin verme olasılığını reddetti.





Zelenskiy ise Washington'a uçmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında toprak feda edemeyeceklerini vurguladı. Zelenskiy, Putin'in "2 yıldır Donbas bölgesini ele geçiremediğini ve Ukrayna anayasasının toprak veya ticaret alanından vazgeçmeyi imkansız kıldığını hatırlatarak taviz vermeyi reddetti. Rusça konuşulan bölge, Putin'in savaşın "kök nedenleri" olarak adlandırdığı şeyin merkezinde yer alıyor ve burayı ele geçirmek, onun toprak ve siyasi talepler listesinin en başında yer alıyor.





RUBİO: İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. ABD'li bakan CBS News kanalına verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir" ifadelerini kullandı.