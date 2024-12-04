Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda 'fikir birliğine' varılamadı

Euronews'te yer alan habere göre Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Çarşamba günü, Brüksel'deki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada, Kiev'in Rusya'nın işgalini sona erdirmek için kritik bir adım olarak gördüğü ittifaka olası katılımı konusunda 'fikir birliğine varılamadığını' duyurdu.



Ukrayna'yı eleştiren ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Szijjarto, Kiev'i NATO'ya kabul etmenin "Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmakla eşdeğer olacağı" uyarısında bulundu.



Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın mevcut durumda Avrupa güvenliğine katkıda bulunamayacağına inanıyoruz; ancak savaş halindeki bir ülke olarak Ukrayna'yı NATO'ya davet edersek, savaş tehdidiyle, yani bir NATO-Rusya savaşı tehdidiyle karşı karşıya kalırız" dedi.



Dışişleri bakanlarının katıldığı NATO toplantısı Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi ve Batılı ülkelerin Donald Trump'ın Ocak ayında ABD başkanı olarak göreve başlamasından önce, Ukrayna güçlerinin konumunu güçlendirmek için askeri yardımlarını artırdığı bir döneme denk geldi.



Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği desteği eleştirdi ve savaşı 24 saat içinde sona erdirebileceğini öne sürerek Ukrayna'ya Rusya'nın işgali altındaki toprakları bırakması için baskı yapabileceğini ima etti.



NATO liderleri Ukrayna'nın üyeliğe giden "geri dönülmez" bir yolda olduğunu teyit ederken, Genel Sekreter Mark Rutte Ukrayna'nın potansiyel üyeliğiyle ilgili sorulardan kaçındı ve bunun yerine silah sevkiyatının devam etmesi yoluyla Rusya ile gelecekte yapılacak barış görüşmelerinde Ukrayna'nın konumunu güçlendirmeye odaklandı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin şu anda Kiev'in kontrolü altında bulunan topraklara genişletilmesinin yaklaşık üç yıldır devam eden savaşın "sıcak aşamasının" sona ermesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.



Ancak Szijjarto, artan Batı desteğinin çatışmayı Ukrayna'nın lehine çevirebileceğine dair şüphelerini dile getirdi.



Szijjarto, "Silah sevkiyatlarına rağmen Ukrayna'nın savaş alanındaki durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor," dedi.



"Eğer birileri Ukraynalıların durumunun iyileştirilmesinin savaş alanında kolayca ulaşılabilecek bir hedef olduğundan bahsediyorsa, hem kendilerini hem de Ukraynalıları kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar demektir."



Yeni üyelerin kabulü için 32 NATO üyesinin tamamının mutabakatı gerekiyor, yani Macaristan'ın itirazları Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği açısından belirleyici olabilir.