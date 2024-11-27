Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus birlikleri bu yıl boyunca, önceki yıla kıyasla altı kat daha fazla toprak ele geçirdi ve Ukrayna’nın doğu cephesinde önemli kazanımlar elde etti.





Aynı zamanda Kiev’in Kursk saldırısında yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.





Özellikle Kupiansk, Kurakhove ve Donbas bölgesindeki ilerlemeler Ukrayna’nın savunmasını zorlaştırıyor.





ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya verdiği anti-personel mayınlar ve uzun menzilli füzeler desteği, Kiev’in savunmasını güçlendirme amacı taşıyor.





Kursk taarruzu Ukrayna’ya yük olmaya başladı





Ukrayna’nın Kursk saldırısı, Rusya’nın dikkatini Donbas’tan çekme amacı taşıyordu. Ancak operasyon, hem moral artırıcı bir hamle hem de stratejik bir yük haline geldi. Ukrayna, Rusya’nın doğudaki ilerleyişini yavaşlatmayı hedeflerken, Kursk’ta sıkışıp kaldı.





Verilere göre, Kursk’ta Ukrayna, ele geçirdiği 1.171 kilometrekarelik alanın yaklaşık yarısını kaybetti. Batı’nın desteklediği ileri teknoloji mekanize birliklerin burada konuşlandırılması, Ukrayna’nın diğer cephelerdeki direncini azalttı.





Kiev yönetimi, Kursk saldırısının Moskova'yı Ukrayna'nın doğusundaki güçlerinin bir kısmını yeniden konuşlandırmaya zorlayacağını ve böylece buradaki Rus ilerleyişini yavaşlatmayı umduklarını söylemişti.





Doğu Cephesinin Çökme Riski





Rusya, Harkov, Kupiansk ve Kurakhove gibi kilit bölgelerde ilerliyor. Rusya şu ana kadar 2024’te 2.700 kilometrekare toprak kazandı. Kings College London’dan Dr. Marina Miron, bu hızın devam etmesi halinde Ukrayna’nın doğu cephesinin çökme riski bulunduğunu ifade ediyor.





1 Eylül- 3 Kasım arasında Rus güçlerinin 1000 kilometrekareden fazla toprak ele geçirmesi, Rusya'nın taarruzunun son aylarda hızlandığını gösteriyor. Rus ilerlemesinin büyük kısmı Harkov bölgesindeki Kupiansk ve Kurakhove'de gerçekleşiyor. Buralar, Donestk bölgesindeki önemli ikmal merkezi Povrosk'a sıçrama tahtası olarak görülüyor.