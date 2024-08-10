Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'nın saldırdığı Rus bölgelerinde kriz büyüyor /10 Ağustos 2024 09:48

Ukrayna'nın saldırdığı Rus bölgelerinde kriz büyüyor

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki üç bölgesinde terörle mücadele durumu ilan edildi.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirildi.

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi. Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.

Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'nın saldırdığı Rus bölgelerinde kriz büyüyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:45