Ukrayna'nın savunma hattı zorda: Rus birlikleri Zaporijya'da ilerliyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Doğu-Zaporijya cephe hattında yoğun çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Gelen bilgilere göre Rus ordusu cephe hattının tüm bölümlerinde ilerliyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı "Doğu" askeri grubu birlikleri, Gulyaipole kentinde ilerleme kaydederek kuzeydoğu kesimlerde kontrol alanını genişletiyor.

Cephenin kuzey kanadında, Tihoye köyü yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir karşı taarruz gerçekleştirdi. Bu taarruzla Rus birliklerini köyün bazı kısımlarından geçici olarak çekilmeye zorladı. Ancak bu hareket sonuç vermedi.

Karşı taarruzla ilerleyen Ukrayna piyade gruplarının, ana birliklerden ve ikmal hatlarından kesildiği, insansız hava araçları (İHA) ve topçu ateşiyle baskı altında tutulduğu iddia ediliyor. Bu nedenle Ukrayna ordusunun Tihoye üzerinde tam kontrol sağlayamadığı belirtiliyor.

Rus birlikleri aynı zamanda, Gulyaipole'nin batısından geçen ve Ukrayna için kritik bir ikmal arteri olan R-85 karayoluna doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Rus ordusunun bu hattı ateş kontrolü altına almayı hedeflediği, bunun başarılı olması durumunda kentteki Ukrayna birliklerinin lojistik hatlarının ciddi şekilde tehdit altına girebileceği değerlendiriliyor.

Rus Ordusu İki Yerleşim Birimini Daha Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri birliklerinin Donetsk sınırları içinde kalan Rovnoye yerleşim yeri ve Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kuçerovka köyünü tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Harkov yönünde ilerleyen "Batı" askeri grubuna bağlı birlikler Kuçerovka'yı ele geçirdi. “Merkez" askeri grubu ise Rovnoye'nin kontrolünü sağladı.

Bakanlık, "Batı" grubu birliklerinin, Oskol Nehri'nin sol kıyısında kuşatılmış Ukrayna birliklerini imha etmeye yönelik operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna cephesinde derin bir yarılma

Rusya'da yayın yapan bazı analiz kanallarında, cephedeki bu taktik gelişmelerin daha geniş jeopolitik resimle bağlantısı kuruluyor. Bu değerlendirmelere göre ABD'nin diplomatik temasları ile Avrupa müttefiklerinin askeri hazırlıkları (Polonya'nın zırhlı araç alımları, Fransa ve Almanya'nın ordularını güçlendirme adımları, Almanya'nın Arrow-3 hava savunma sistemi kurulumu) arasında bir tezat olduğu iddia ediliyor.

Analize göre, mevcut cephe durumunun hem Moskova hem de Washington tarafından kabul edilebilir olduğu öne sürülüyor. Buna gerekçe olarak, tükenme savaşının Kiev'i uzun vadede pazarlık masasına oturtabileceği ve Rusya'nın da ekonomik kaynaklarını bu çatışmaya kanalize etmek zorunda kaldığı, bunun da Batılı çıkarlarla örtüştüğü savunuluyor.
