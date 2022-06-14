Ukrayna'nın son köprüsü de yıkıldı

Vali Serhiy Hayday, Ruslar'ın sanayi bölgesi Donbas'ın merkezindeki ilerlemesini durdurmaya çalıştıklarını, bu sırada Ukrayna için önemli bir savaş alanı haline gelen Severodonetsk kentine, askeri erişimin sınırlı şekilde sürdüğünü bildirdi.



Hayday, "Artık ne yazık ki şehre girmek, şehre sevkiyat yapmak imkansız. Tahliye mümkün değil" diye konuştu.



Hayday, Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, Rusya'nın şehrin tam kontrolunu ele geçiremediğini ve şehrin "bir kısmının" Ukrayna kontrolünde kaldığını, ancak artık kente insani yardım taşımanın mümkün olmadığını yazdı.





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Hayday ayrıca Hür Avrupa Radyosu ve Özgürlük Radyosu'nun (Radio Free Europe/Radio Liberty) Ukrayna servisine, şehrin yüzde 70'inin şu anda Rusya tarafından kontrol edilmesine rağmen, bölgedeki Ukrayna birliklerinin durumunun "zor ama kontrol altında" olduğunu söyledi.



Hayday, "Yaralıları hastanelere gönderme kapasitesinin hala mevcut olduğunu, dolayısıyla kente askeri açıdan erişim olduğunu söyledi, "Silah veya kaynak sevketmek zor, ancak imkansız değil" diye konuştu.



Dört ay önce 100 bin kişinin yaşadığı Severodonetsk'te sokak savaşları haftalardır sürüyor. Ukraynalı yetkililer, çatışmaların artmasının ardından kentte kalanların sayısının, kentin nüfusunun onda birinden biraz fazlası olduğunu söylüyor.



Ukraynalı yetkililer, yüzlerce sivilin şehrin Azot kimyasal fabrikasının sığınaklarına yerleştiğini söyledi.



''Sivillerin yaşam koşulları çok zor''



Hayday, üç aydır süren savaşın doğalgaz, elektrik ve su altyapısını tahrip etmesi nedeniyle, şehirde kalan binlerce sivilin koşullarının "çok zor" olduğunu ve ilaç tedariğinde "büyük" kesintiler olduğunu kaydetti.



Rusya, Ukrayna işgalini güvenliği yeniden tesis etmek ve komşusunu ''Nazilerden arındırmak'' için giriştiği "özel bir operasyon" olarak adlandırıyor. Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bunu, binlerce sivilin ölümüne neden olan ve Avrupa'da daha geniş çaplı çatışma korkusu uyandıran bir işgal için temelsiz bir bahane olarak nitelendiriyor.



Donetsk'ten Rusya'ya asker çağrısı



Donetsk bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların lideri olan Denis Pushilin, bölgede çatışmaların ve bombardımanın yoğunlaştığını söyledi.



Pushilin, Rus askerleri dahil tüm birliklerin düşmanla mücadeleye katılması çağrısında bulundu.



Rus devlet haber ajansı RIA'ya göre Kremlin Sözcüsü Dmitryi Peskov da özel askeri operasyonun temel amacının, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı cumhuriyetleri korumak olduğunu söyledi.



RIA haber ajansı aralarında bir çocuğun da olduğu birçok sivilin, bugün bombardımanda hayatını kaybettiğini bildirdi.



Reuters haber ajansıysa Rusya'nın Donetsk bölgesindeki çatışmaların yoğunlaştığına dair iddialarını doğrulayamadığını duyurdu. Kiev de henüz bu gelişmeler karşısında açıklama yapmadı.



Donetsk ve Luhansk, Rusya'nın Kiev'in kontrolünden tamamen çıkarmak için savaştığını söylediği, doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan ve Rusya tarafından desteklenen, iki ayrılıkçı bölge.



Rusya işgalden hemen önce bu iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı. Ayrılıkçılar, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda toprak elde etmişti.



Zelenski'den Scholz'a mesaj



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Alman devlet yayın kurumu ZDF'ye verdiği röportajda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Kiev'e tam destek vermesini istedi. Zelenski, Alman Başbakan'ı, Berlin-Moskova ilişkileri için fazla kaygılanmakla eleştirdi.



Röportaj Scholz'un savaşın başlamasından bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret edebileceği söylentilerinin çıktığı bir dönemde yapıldı.



Zelenski, ''Başbakan Scholz'un Almanya'nın Ukrayna'ya desteği konusunda net olmasını istiyoruz'' dedi.



Son olarak internette yayımlanan Focus dergisi ve İtalyan La Stampa gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Alman Başbakan Olaf Scholz'un, Perşembe günü Ukrayna'nın başkentini ziyaret edeceklerini bildirmişti. Bild am Sonntag gazetesi de dünkü haberinde, liderlerin ziyareti Haziran sonundaki G7 zirvesi öncesinde gerçekleştireceklerini belirtmişti.



Almanya henüz bu haberleri doğrulamadı.



Kiev ve batılı müttefikleri, bu üç ülkeyi Ukrayna'ya destek konusunda isteksiz olmakla eleştiriyor, bu ülkeleri silah sevkiyatında yavaş olmakla ve kendi refahlarını Ukrayna'nın özgürlüğü ve güvenliğinden daha önemli görmekle suçluyor.



Scholz, Kiev'i ziyaret etme çağrılarını bugüne kadar yanıtsız bırakmış ve bunu ancak ilan edeceği bir haber olduğunda yapacağını söylemişti.