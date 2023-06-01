Ukrayna'nın son savaş gemisi vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa'da imha edildiğini açıkladı. Moskova’nın konuya yönelik iddialarına ise Kiev’den henüz bir yanıt gelmedi.







Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov tarafından yapılan brifingde söz konusu savaş gemisi Rus Hava Kuvvetleri’nin ‘yüksek hassasiyetli’ roketleriyle vuruldu.





Konaşenkov, cephelerden verdiği bilgilere göre, Kupyansk, Krasno-Limansky, Donetsk, Luhansk, Maryinsky, Herson ve Zaporijya şehirlerinde Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirtti.





Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin son savaş gemisi olan Yuri Olefirenko’nun imha edildiğini duyuran Konaşenkov, "29 Mayıs'ta Odessa Limanı'ndaki askeri gemilerin bağlanma noktasının yüksek hassasiyetli bir füze ile vurulması sonucu Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin son gemisi olan Yuri Olefirenko imha edildi" ifadelerini kullandı.