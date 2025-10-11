Ukrayna'nın termik ve hidroelektrik santralleri vuruldu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik son düzenlediği saldırılar, birçok Ukrayna şehrinde (Kiev dahil) elektrik kesintilerine neden oldu.





Rusya’nın İHA ve füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıların ana hedefi, Dinyeper bölgesindeki büyük termik ve hidroelektrik santralleri (TES ve HES) oldu.





Ön bilgilere göre, Kiev’deki TES-5 ve TES-6 ve Zaporijya Termik Santrali de dahil 14 büyük enerji tesisi hedef alındı.





Hedef alınan tesislerin tamamı çeşitli düzeylerde hasar aldı. Bazı hasarlar hızlıca giderilebilirken, bazıları için tamir süreci daha uzun sürecek.





Rusya’nın Ekim ayı başından beri Ukrayna enerji tesislerine yönelik sistematik saldırıları, enerji altyapısındaki yıpranmanın daha da artacağına işaret ediyor.





Ukrayna enerji sisteminin hala bir miktar dayanıklılığı bulunuyor, ancak bu sonsuz değil. Her saldırı, sistemin direncini azaltıyor.

Zamanla, Ukrayna halkı enerji kesintileri ve doğalgaz sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabilir.





Ukrayna nasıl karşılık verecek?





Dün Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Rusya'nın Ukrayna'daki altyapıya yönelik saldırılarına karşılık verileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.





Yermak, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "Rusya, Ukrayna altyapısına yönelik saldırıların bir yanıtı olacağını ve onların altyapısının da yıkılacağını anlamalı" ifadelerini kullandı. Rusya’nın son saldırıları üzerine Ukrayna’nın nasıl cevap vereceği merak ediliyor.