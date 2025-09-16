Ukrayna'nın yeniden inşası için dev bütçe!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna'da devam eden savaşın ardından ülkenin yeniden inşa maliyetine ilişkin rapor, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna hükümeti ile ortaklaşa hazırlandı.





Bu kapsamlı raporda, ülkenin savaş sonrası yeniden inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 524 milyar dolar olacağı öngörüldü. Raporda, bu devasa mali yükün büyük kısmının uluslararası toplum, özellikle de Batılı ülkeler tarafından karşılanmasının beklendiği vurgulandı.





Ukrayna eski Başbakanı Denis Şmıgal, daha önce yaptığı bir açıklamada, yeniden inşa sürecinin maliyetine ilişkin benzer bir rakam vermiş ve bu sürecin 500 milyar euroya mal olacağını ifade etmişti. Şmıgal, bu paranın büyük ölçüde Avrupa şirketlerinin yatırımlarıyla sağlanabileceğini belirterek, yeniden yapılanmanın Avrupa için sadece bir mali yardım kalemi değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik fırsat olduğunun altını çizmişti.





Eski Başbakan, Ukrayna'nın Avrupa'ya yalnızca ekonomik fırsatlar sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda savaş sırasında geliştirdiği insansız hava araçları (İHA), siber güvenlik ve çeşitli savunma teknolojileri alanındaki deneyim ve birikimini de paylaşabileceğini vurgulamıştı.





Altyapı Onarımı 230 Milyar Doları Bulacak





Öte yandan, Bloomberg Economics uzmanlarının ayrı bir analizi, toplam maliyetin boyutunu daha da netleştiriyor. Uzmanlara göre, sadece Ukrayna'nın savaşta zarar gören ulaştırma, enerji, iletişim ve temel kamu hizmetleri altyapısını onarmak için yaklaşık 230 milyar dolar harcama yapması gerekecek. Bu rakam, toplam yeniden inşa maliyetinin neredeyse yarısını oluşturuyor ve çatışmanın ülkenin fiziki altyapısında yarattığı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.





Raporlar, Ukrayna'nın yeniden inşasının sadece bir mali yardım meselesi olmadığını, aynı zamanda küresel ekonominin geleceği için stratejik bir yatırım ve Batılı şirketler için devasa bir iş hacmi anlamına geldiğini ortaya koyuyor.

Sürecin, uluslararası toplumun koordineli çabası ve özel sektör yatırımları olmadan yürütülmesinin ise oldukça güç olduğu ifade ediliyor.