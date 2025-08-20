Ukrayna'ya asker gönderme fikri Almanya'yı böldü

Merz, DW muhabirinin sorusu üzerine, "Burada sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğü değil, tüm Avrupa'nın siyasi düzeni söz konusu. Almanya olarak bu sürece katılmakta büyük bir çıkarımız ve sorumluluğumuz var" ifadelerini kullanarak konuyu SPD'li koalisyon ortaklarıyla da görüşeceğini belirtmişti.









SPD ve AfD asker göndermeyi destekliyor mu?

Olası barış veya ateşkes durumunda Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında Alman askerinin rolünün ne olacağı da tartışılıyor. Ukrayna'ya asker gönderme fikrine açık olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) itiraz geldi.Saksonya Eyaleti Başbakanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer, "Alman askerinin Ukrayna'da savaşması tartışma konusu bile olmamalı" dedi. Almanya'nın kendi gücü ölçüsünde hareket etmesi gerektiğini belirten Kretschmer, Spiegel'e verdiği demeçte, "ordunun bunun için gerekli koşullara sahip olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.Almanya Başbakanı Merz, Pazartesi günü Beyaz Saray'da diğer Avrupalı liderler ile katıldığı toplantı sonrasında, Ukrayna'ya asker gönderme sürecine "tüm Avrupa'nın dâhil olması gerektiğinin açık" olduğunu belirtmişti.Merz, aynı açıklamasında Alman parlamentosu Bundestag'ın onayını gerektirecek bir karar alıp alınmayacağını değerlendireceklerini de ifade etti. Alman ordusunun ülke toprakları dışında görevlendirilmesi için Bundestag'ın onayı şart.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise dün, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerindeki rolünün ne siyasi ne de askeri olarak henüz belli olmadığını söyledi.Fransa ve İngiltere asker göndermeye gönüllü olduklarını açıklamışlardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, garantiler kapsamında bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Türkiye'den birliklerin de Ukrayna'ya gidebileceğini söylemişti.Uzmanlar, Avrupalı askerlerin cephe hattında değil, daha gerideki stratejik bölgelerde varlık göstereceği değerlendirmesinde bulunuyor. Bu askerlerin eğitim ve lojistik faaliyetlere katılmanın yanı sıra Kiev'e donanma ve hava gücü sağlaması bekleniyor.Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden (ECFR) güvenlik uzmanı Rafael Loss DW'ye verdiği demeçte, Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak Almanya'nın sahada bulunma sorumluluğu taşıdığını belirtti, bu seçeneğe erkenden kapıyı kapatmanın "hata olacağı" yorumunu yaptı.Merz'in koalisyon ortağı SPD'den Adis Ahmetovi, ordunun Ukrayna'da olası bir barış misyonuna katılmasına açık olduğunu belirtti.Ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alice Weidel ise X hesabından, ABD'nin böylesi bir misyondan çekilmesi halinde Almanya'nın hedef haline gelebileceği uyarısında bulunarak, "Sürekli çatışma yerine Rusya ile uzlaşmaya ihtiyaç var" diye yazdı.Almanya'da sonuçları Ocak ayında yayınlanan YouGov anketinde katılımcıların yüzde 56'sı Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderilmesi gerektiğini söylerken yalnızca yüzde 23'ü Alman askerinin bu misyonun parçası olmasına sıcak baktığını belirtmişti.