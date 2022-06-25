Ukrayna'ya Belarus topraklarından bombardıman

"Rusya'nın Belarus'u savaşa çekme çabası"





Belarus'un savaştaki rolü





Rusya: 80 Polonyalı paralı asker öldürüldü





DW'ningöre, Ukrayna ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Çernihiv bölgesi sabah yerel saatle 5'te yoğun füze bombardımanına maruz kaldı. Belarus topraklarından ve havadan atılan 20 roket Desna köyünü hedef aldı" denildi. Açıklamada, şu ana kadar bölgede herhangi bir can kaybı yaşandığına dair bilgi edinilmediği belirtildi.Savaş öncesi 7 bin 500 kişinin yaşadığı Desna köyü, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyün, Ukrayna'nın Belarus sınırına uzaklığı da yine yaklaşık 70 kilometre.Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yakın müttefiki olan Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg'da görüşeceği gün gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Perşembe ve Cuma günleri Belarus'ta temaslarda bulunması bekleniyor.Ukrayna istihbarat servisi, "Bugünkü saldırı, Kremlin'in Belarus'u Ukrayna'daki savaşa taraf olarak çekme çabalarıyla doğrudan bağlantılı" açıklamasında bulundu.Savunma Bakanlığına bağlı istihbarat servisi, söz konusu açıklamayı Telegram üzerinden yaptı.Belarus, şu an resmi olarak savaşan taraflar arasında bulunmasa da işgalin özellikle ilk aşamalarında Rusya'ya ciddi boyutta lojistik destek sağladı. Savaştaki rolü nedeniyle Rusya gibi Belarus'a da Batı ülkeleri tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeden önce Belarus'la ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Bu tatbikat, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına daha fazla askeri yığınak yapmasına imkân tanımıştı. Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınlarındaki toprakları, Rusya'nın işgalin ilk evrelerinde saldırdığı bölgeler arasındaydı. Ancak Rus saldırıları daha sonra Ukrayna'nın doğu ve güneydoğu bölgelerine yoğunlaşmıştı.Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde bulunan Megatex çinko fabrikasına düzenlenen saldırılarda 80 civarında Polonyalı "paralı asker" öldürüldüğü duyuruldu.Bakanlık, saldırılarda 20 zırhlı savaş aracının ve sekiz adet Grad çoklu roket fırlatma rampasının da imha edildiğini belirtti.