Ukrayna'ya 'Cehennem Ateşi'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Son hafta Rus kuvvetleri, Odesa, Hmelnitski, Zaporijya, Jitomir, Çerkassi, Sumi, Kirovograd, Harkov ve Kiev bölgelerindeki askeri ve endüstriyel hedeflere kombine hava saldırıları düzenledi.





En yoğun saldırıların yaşandığı Hmelnitski bölgesinde, Starokonstantinov havaalanı ve dört endüstriyel tesis vuruldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus kuvvetlerinin düzenlediği yoğun saldırılar sonucu çok sayıda hedef vuruldu, bazı bölgelerde yangın çıktı.





Konteyner limanı roketlerle vuruldu





Odesa bölgesinde ise liman ve depolama altyapısı hedef alındı. Harkov'un banliyölerindeki endüstriyel bölgelerde de yangınlar bildirildi.





Odessa'da limanda bulunan konteynerler Rus füzelerinin hedefi oldu.





Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa limanında askeri kargo taşıyan bir konteyner gemisinin İskender füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.





Gemide insansız su araçları, İHA'lar ve mühimmat bulunan yaklaşık 100 konteynerin bulunduğu, limandaki bir deponun da isabet aldığı ifade edildi.





Rusya saldırılarını belirgin olarak artırdı





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının boyutu ve yoğunluğu son bir yılda önemli ölçüde arttı. The Economist'in analizine göre, geçen yıl bir gecede 30 drone'un saldırısı istisnai bir durum olarak görülürken, şimdi bu sayı yüzlerle ifade ediliyor.





Son hafta ise üste üste üçüncü kez düzenlenen bu büyük çaplı saldırılar, Rusya'nın uzun süredir bu tür operasyonlar için kaynak biriktirdiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, Rusya'nın seyir füzesi ve drone stoklarının sınırsız olmadığına dikkat çekerek, bu yoğunluktaki saldırıların ne kadar sürdürülebileceği sorusunu gündeme getiriyor.





Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü (GUR) verilerine göre, Rusya'nın günlük drone üretim kapasitesinin 500'e çıkarılmasıyla birlikte, aynı anda bin drone'un saldırı düzenlemesi ihtimal dahiline girdi. Rusya'nın kullandığı "Geran" drone'larının altıncı nesil modelleri artık yapay zeka teknolojisiyle hedef tespiti yapabiliyor.





Bu gelişmiş sistemler, Ukrayna hava savunmasını aşmak için sürekli evrim geçiriyor. Ukrayna'nın en büyük zorluğu ise aynı anda gelen yüzlerce hava hedefiyle başa çıkmak.





Ukrayna'nın ise hava savunma sistemlerindeki füze sıkıntısı nedeniyle bu saldırıların tamamını engellemekte zorlandığı belirtiliyor. Uzmanlar, mevcut ateşkes görüşmelerinin başarısız olması durumunda Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinde füze tasarrufuna gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor.