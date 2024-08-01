Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına Rusya'dan tepki: Vurulacaklar!

ZELENSKİY'NİN ISRARLI TALEBİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın son aylarda hava saldırılarının şiddetini artırması nedeniyle Batılı müttefiklerinden hava savunmasını geliştirme konusunda destek talebini sürekli ifade ediyor.

Moskova, Ukrayna'ya ilk F-16 tipi savaş jetinin teslim edildiği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.DW Türkçe'nin aktardığına göre, Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16'ların düşürüleceği ve savaş alanında etkilerinin çok az olacağı ifade edildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, "(F16'ların) sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ancak elbette bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" denildi.Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis dün resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "F-16'lar Ukrayna'da. İmkansız bir şey daha tamamen mümkün oldu" demişti. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Ukrayna'ya F-16 teslimatının gerçekleştirildiğini söylemişti.İki yılı aşkın süredir Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna, Batılı müttefiklerinden maddi yardımların yanı sıra silah ve askeri mühimmat desteği de alıyor. F-16'lar ise Ukrayna'nın ihtiyaç listesinin en üst sıralarında bulunuyor.F-16 hassasiyet, hız ve uzun menzilleri nedeniyle onlarca yıldır en iyi savaş jetleri arasında gösteriliyor. Kiev'in amacı ise F-16'larla Rus bombardımanından daha iyi korunabilmek. Bu bağlamda çok sayıda NATO ülkesi Ukrayna'ya değişik sayılarda savaş uçağı tedarik etme taahhüdünde bulundu. Ukraynalı pilot ve mürettebatın eğitimi ise sürüyor.Zelenskiy, mayıs ayında AFP'ye verdiği bir mülakatta, Ukrayna'nın Rus hava kuvvetlerine karşı eşitliğini sağlayabilmesi için yaklaşık 130 adet F-16'ya ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.Ancak Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya vadettiği F-16'ların sayısı 100'ü bulmuyor. Batılı ülkeler uçakların sevkiyatının, Ukraynalı F-16 pilotlarının eğitimlerinden sonra gerçekleşeceğini belirtiyordu.