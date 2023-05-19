Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon, Ukrayna'ya gönderilen silah yardımını fazla hesaplamış /19 Mayıs 2023 07:27

Pentagon, Ukrayna'ya gönderilen silah yardımını fazla hesaplamış

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna'ya yapılan silah yardımını 3 milyar dolar daha fazla hesapladığı ortaya çıktı. Hesaplamanın ardından bu durum, Washington yönetiminin Kiev'e ilave silah göndermesinin önünü açıyor.

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ABD'de bir Senato ve bir savunma yetkilisi, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilen mühimmat, füze ve diğer teçhizatın değerini 3 milyar dolar fazla hesapladığını ve bu hatanın, Kiev'e daha fazla silah gönderilmesinin yolunu açabileceğini bildirdi.

İki üst düzey savunma yetkilisi, söz konusu hatanın ABD stoklarından alınıp Ukrayna'ya gönderilen silahlara olması gerekenden daha yüksek bir değer biçilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Reuters'a konuşan savunma yetkililerinden biri, "Ukrayna'ya verdiğimiz teçhizata koyduğumuz değerde tutarsızlıklar tespit ettik" ifadesini kullandı.

Savunma yetkilileri ve Senato'dan kaynak, isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşurken bu kişiler, muhasebe ayarlamasının perşembe günü Kongre'ye bildirileceğini dile getirdi.

Yetkili, Pentagon'un durumu daha ayrıntılı bir şekilde incelemesiyle yüksek değer biçilen silah miktarının 3 milyar doların üzerine çıkmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Aynı kaynaklar, Pentagon'un muhasebesinde silah yardımını değerlendirmek için silahların satın alındığı ve amortismana tabi tutulduğu zamanki değeri yerine yenileme maliyetini kullandığını ifade etti.

Ağustos 2021'den bu yana ABD, Ukrayna'ya kendi stoklarından yaklaşık 21,1 milyar dolar değerinde silah gönderdi.

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