Ukrayna'ya son büyük saldırı: 500 İHA ve 40'tan fazla füze kullanıldı

Ukrayna, son dönemlerin en şiddetli saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkeye "40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracıyla" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

"12 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ"
Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ile yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti. Açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesine yer verdi.

EN AZ 40 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda özellikle, başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, şu ifadeleri kaydetti:

"Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsünün binası hasar gördü. Kiev'de şu ana kadar 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil dört kişi hayatını kaybetti.”

"KARŞILIK VERECEĞİZ"
Zelenskiy, açıklamasında savaşı sonlandırmak amacıyla Rusya'yı diplomasi yapmaya "zorlamak" için bu saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Rusların bu saldırıyı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında düzenlediğine dikkatini çeken Zelenskiy, "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Rus ordusunun dün düzenlediği saldırıda hasar alan Solomyanskyi bölgesindeki bir apartmanda incelemeler de bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından açıklama yaptı.

Kliçko, saldırıda 14 kişi yaralandığını, bunlardan birinin ağır durumda olduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
