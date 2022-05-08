Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat'ın eşi Özvardar'dan tuhaf açıklama /08 Mayıs 2022 09:53

Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat'ın eşi Özvardar'dan tuhaf açıklama

Ukrayna'yı 5 milyon dolandırdığı iddia edilen iş insanları arasında adı geçen Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, sessizliğini bozdu.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk iş insanları hakkında; Ukraynalı iş insanını silah, miğfer ve çelik yelek alımında 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu. 

Şikayette adı geçen Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar ve Koray Altınel, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcısına ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkında 'kolluğa imza verme' zorunluluğu hükmü uygulanarak serbest bırakılan Murat Özvardar, konuyla ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Biz sustukça tüm vatan hainleri bizi aciz sanıyor biz sustuk 5 yıldan beri itle kopukla muhatap olmayalım dedik ama olmadı bu vatan haini köpekler her türlü iftira yalan ile bize saldırdı buradan yazıyorum ve artık Twitter’dan da yazacağım tüm aşağılık yalanların sahiplerini ispata davet edeceğim" diyen Özvardar, neredeyse bir suçlamayla karşı karşıya olan hemen her şüphelinin yaptığı savunmaya sarlıdı.  "Ey Türk milleti sakın unutma bu F...cü terör örgütü bitmedi uykuya yattı" ifadelerini kullandı.

"Ben bu ticaretin neresindeyim?" diye soran Özvardar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BANA GELEN BİR CENT YOK"
"Bu Ukraynalı ticaret insanı bu adamlarla ticaret yaparken bana ‘Ben bu adama para göndereyim mi?’ diye sormamış. Benim ailemim yakın arkadaşlarım hesapları gelen bir cent yok ama bu ticari faaliyetin tam ortasına ben oturdum. Sorum şu ben Ukraynalı adamı birileri ile tanıştırmam suçmuş beni asın o zaman beni hepiniz kurtulun.”


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