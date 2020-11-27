Ukrayna'yı, Uluslararası Meridyen Okulu öğrencisi Oleksandr Balabanov temsil edecek

Ukrayna Kiev'de bulunan Uluslararası Meridyen Okulu'muzun 9'uncu sınıf Öğrencisi olan ve aynı zamanda 2016-2019 yıllarında Amerika, Kanada, Brezilya ve Avustralya'da "IFLC" Gala Gecelerinde Ukrayna'yı temsil eden Oleksandr Balabanov, bu yıl "Eurovision Çocuk Yarışmasında" Ukrayna'yı temsil edecek.





Yıllarca müzik eğitimi alan ve güçlü bir sese sahip olan Balabanov, 29 Kasım’daki finalde kazanmak için sahneye çıkacak.

Oylamalar, 27 Kasım Avrupa saatine göre 21.00’den 29 Kasım saat 18.00’e kadar devam edecek. Pazar akşamı 18.00’de online başlayacak olan yarışmada tüm katılımcılar performanslarını sergiledikten sonra 15 dakikalığına ikinci bir halk oylaması daha yapılacak. Puanlamada oyların yüzde 50 etkisi olacak.











Oylamalar 27 Kasım Avrupa saatine göre 21.00'dan 29 Kasım saat 18.00'a kadar sürecek. Saat 18.00'da online başlayacak olan programda tüm katılımcılar performanslarını sergiledikten sonra tekrar 15 dakikalığına ikinci bir halk oylaması yapılacak. Puanlamada oyların %50 etkisi olacak.











Oylamanın yapılacağı sitenin linki:

https://junioreurovision.tv/







