'Ükücü'ler öğretim görevlisini dövdü

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre Karakuş, olayın öncesinde de MHP rozetli kişiler tarafından yolunun kesildiğini ve takip edildiğini belirtti. Kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğinin altını çizen Karakuş saldırıda bulunan öğrencileri rektörlüğe şikâyet etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İNTİHALLERİ VE KADROLAŞMAYI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Dr. Karakuş, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı ve Dekan Dudu Duygu Kılıç’ın bilimsel tezlerinde intihal olduğunu, üniversitede kadrolaşma yaşandığını, soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığını konusunda basın açıklamaları yapmış, bu nedenle mobbinge maruz kaldığını dile getirmişti.