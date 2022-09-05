'Ükücü'ler öğretim görevlisini dövdü

İNTİHALLERİ VE KADROLAŞMAYI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

SOL Kültür Yayınevi’nin düzenlediği, Amasya SOL Parti İl Başkanlığı’nın da katıldığı edebiyat söyleşisine davetli konuşmacı olarak katılan Karakuş ülkücülerin hedefi haline geldi. Karakuş, haziran ayında 12 Haziran Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ülkücülerin fiziksel saldırısına uğradı.Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'ningöre Karakuş, olayın öncesinde de MHP rozetli kişiler tarafından yolunun kesildiğini ve takip edildiğini belirtti. Kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğinin altını çizen Karakuş saldırıda bulunan öğrencileri rektörlüğe şikâyet etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.Dr. Karakuş, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı ve Dekan Dudu Duygu Kılıç’ın bilimsel tezlerinde intihal olduğunu, üniversitede kadrolaşma yaşandığını, soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığını konusunda basın açıklamaları yapmış, bu nedenle mobbinge maruz kaldığını dile getirmişti.