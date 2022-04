Yaptığı çıkışlarla dönem dönem gündem olan Bülent Arınç, son olarak Kanal 42'de katıldığı özel yayında yine çok konuşulacak türden açıklamalarda bulundu.







"Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım." ifadelerini kullanan Arınç, zamlar konusunda da eleştiride bulundu.







Bülent Arınç, Kanal 42'de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Zamlar ve hayat pahalılığı hakkında küçümseyici açıklamalarda bulunan AKP'li isimleri de eleştiren Arınç, "Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?" şeklinde konuştu.





Ancak siyaseti bıraktığım seçim olan 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti sendeledi. O da bize Allah'ın bir ikazı. 69 seçimlerinden beri bu işlerin içerisindeyim. Erbakan Hoca'nın seçimlerinde Konya'ya gelmiş, propaganda yapmış bir insanım. Konyalı Hoca'ya nasıl 40 bin oy verdi bunu biliyorum, boşuna vermedi. ‘Bu adamda iş var' dedi.





Hem dindar hem akıllı hem profesör hem motor yapmış, bizim istediğimiz bu. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Erbakan Hoca'da buldular. 3 milletvekillik oy aldı. Ondan sonra 9 milletvekili verdi onun partisine. Güvendi…





Sonra AK Parti geldi hepsini AK Parti'ye verdi. Benim adım Doğrucu Davut. 9 köyden kovmuşlar 10'uncu köye şimdilik sığındık. Ama geçenlerde güzel bir söz buldum. ‘Söylediğin doğru olsun gerisi 9 köyün işi' diyor.





Şimdi Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım.





"KİM VERECEK BU PARAYI?"





Arınç, "Şimdi Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım" ifadelerini kullandı.Halk memnun olduğu süreçte bizi 20 yıl iktidara getirdi. Yine memnun olursa kesinlikle emin olun biz gideriz. Halk memnun olup olmadığını bazen 5 yılda bir bazen 3,5 yılda bir seçim sandığında gösterir. Ben hep zaferler gördüm.Zamları ve hayat pahalılığını küçümseyen açıklamalarda bulunan AKP'li isimleri de eleştiren Arınç, şunları söyledi;Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?”