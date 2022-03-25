Samanyolu Haber /Gündem / Ulaşım zamları Bandırma'da protesto edildi /25 Mart 2022 21:27

Ulaşım zamları Bandırma'da protesto edildi

Ulaşım ücretlerine son dönemde gelen zamlar sonrasında Bandırma'da sokağa çıkan öğrenciler bir basın açıklaması yaptı.

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Son olarak İstanbul'da tekrar zamlanması gündeme gelen ancak zam talebi reddedilen ulaşım ücretleri tüm Türkiye'de adeta cep yakmaya devam ediyor.

Bandırma'da da ulaşım ücretlerinin pahalılığından dert yanan öğrenciler bir basın açıklamas yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre Bandırma Öğrenci Dayanışması ulaşımda yapılan fahiş zamma ve planlama yetersizliğine karşı bugün basın açıklaması düzenledi.

Öğrenciler adına yapılan açıklamada ulaşım ücretlerine art arda yapılan zamların yalnızca ulaşım haklarını değil, eğitim kurumlarına ulaşamadıkları için eğitim haklarını da engellediği dile getirildi. Bandırma Öğrenci Dayanışması, bireysel, dağınık tepkilerin değil, birleşik bir tepkinin ihtiyacını vurgularken "Bu zamana kadar herhangi bir talep için ufak bile olsa bir çaba göstermediğimiz sürece kimsenin isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı kendiliğinden yerine getirmedigini biliyoruz"  dedi.

Öğrenciler, liseli ve üniversiteli gençleri hakları için birleşmeye, mücadele etmeye çağırdı.
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