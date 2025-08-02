Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erken seçim için net tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2027’de yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekti. Seçim gecesini şimdiden adeta yaşadığını söyleyen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeniden seçileceğini belirterek mesajlar verdi.



Halk Tv'nin haberine göre, Geleceğe dair düşüncelerini paylaşan Uraloğlu, “Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum değerli kardeşlerim. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum” dedi.



"2027'NİN DİYELİM SONU"



Kendi görevinden bağımsız olarak Türkiye’nin geleceği için planları ve hayalleri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, seçim gecesini hayal ettiğini belirterek şöyle konuştu:



“O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin diyelim sonuna doğru ve ben şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı. Ben bu seçimi, bunu, bunu ben yaşıyorum.”



Bakan Uraloğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini yineleyerek şunları söyledi:



“Allah'ın izniyle ben bunu Rabbim'den niyaz ediyorum ve seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp ve bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini ve ben gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum.”



Sözlerini dua ve temennilerle tamamlayan Uraloğlu, “Biz iyi niyetle yola çıktık. Allahuteala çıktığımız bu iyi niyetli yolda bizleri muvaffak etsin. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.