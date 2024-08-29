Samanyolu Haber /Gündem / Ulaştırma Bakanı açıkladı: UKOME'deki taksi teklifini onaylayacağız /29 Ağustos 2024 08:29

Ulaştırma Bakanı açıkladı: UKOME'deki taksi teklifini onaylayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi"ni onaylayacaklarını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi" için evet oyu vereceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" dedi.

Sistemin 2 bin 500 araçla başlayacağını aktaran Uraloğlu, "2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" demişti.
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