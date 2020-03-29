Ulaştırma Bakanı Turhan’ı Binali Yıldırım , Damat Albayrak çekişmesi mi yedi?





Bu sürpriz görevden alma işlemini yorumlayan Gazeteci Adem Yavuz Arslan ile Gazeteci Doğan Ertuğrul konunun Kanal İstanbul projesi ile ilgisinin olmadığını söyledi.





Erkam Tufan'ın 30+ Dakika programına katılan Arslan görevden alınmanın , AKP içinde yaşanan Binali Yıldırım ile Damat Berat Albayrak arasındaki çekişmenin bir neticesi olabileceğini söyledi. Turhan'ın Binali Yıldırıma yakın bir isim olduğuna dikkat çeken Arslan konunun Kanal İstanbul ile ilgisinin olmadığını vurguladı.





Kanal İstanbul'un siyasi olarak Erdoğan'ın önde tuttuğu bir proje olduğuna dikkat çeken Doğan Ertuğrul proje yapılamasa da AKP'nin kolay vazgeçmeyeceğini söyledi





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2018 günü göreve başlayan kabinesindeki ilk değişikliği dün gece yarısı yayınladığı kararnameyle yaptı. Kararnamede ‘Görevine son verilmiştir’ ifadesi kullanılarak adeta cezalandırıldığı iması yapılan Turhan’ın yerine yine Trabzonlu olan hemşehrisi ve Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.