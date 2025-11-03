Ulaştırma Bakanı'na Yüce Divan göründü: Yıkıma metro inşaatı sebep olmuş





"METRO İNŞAATI BİNANIN ALTINDAN GEÇİYOR"





"GEBZE SORUŞTURMASINDA ULAŞTIRMA BAKANI'NI YÜCE DİVAN'A GÖTÜRECEK GELİŞME"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim sabah saat 06.57'de 7 katlı Arslan Apartmanı yıkıldı. 3 ailenin ikamet ettiği apartmanda sadece Bilir ailesinin fertleri evdeydi. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı. 44 yaşındaki baba Levent Bilir, 37 yaşındaki anne Emine Bilir ve kardeşler 12 yaşındaki Emir Bilir ile 14 yaşındaki Nisa Bilir hayatını kaybetti kaybetti.Gebze'de çöken binaya ilişkin flaş gelişme: CİMER'e şikayet edilmişGebze'de çöken binaya ilişkin flaş gelişme: CİMER'e şikayet edilmişSon dakika | Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktıSon dakika | Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktıBinanın çökmesine ilişkin uzmanların bölgedeki incelemeleri sürüyor. Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre uzmanların araştırmasında, binanın tam altından metro inşaatının geçtiği belirlendi. Uzmanlar binanın altında yaşanan göçme nedeniyle yıkımın olduğunu belirledi. Bu göçmeye ise metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması nedeniyle oluşan boşlukların çökmesinin etkili olduğu tespit edildi.Ayrıca metroya ilişkin 2017 tarihli uzman raporunda, metro istasyonunun çevresindeki binaların kamulaştırılması ve yer hareketlerinin izlenmesi yönünde uyarılar yapılmış. 5 ay önce ise yurttaşlar "evlerimizde çatlaklar var" diyerek Ulaştırma Bakanlığı'nı uyarmıştı.Alican Uludağ'ın paylaşımı şöyle:"Gebze'deki çöken binaya ilişkin uzmanların araştırmasında, binanın tam altından metro inşaatının geçtiği belirlendi. Uzmanlar binanın altında yaşanan göçme nedeniyle yıkımın olduğunu belirledi. Bu göçmeye ise metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması nedeniyle oluşan boşlukların çökmesinin etkili olduğu tespit edildi.Yani tespitler, 4 kişiyi hayattan koparan yıkımı metro inşaatının tetiklediğine işaret ediyor...Üstelik metroya ilişkin 2017 tarihli raporda, metro istasyonunun çevresindeki binaların kamulaştırılması ve yer hareketlerinin izlenmesi yönünde uyarılar yapılmış. 5 ay önce de vatandaşlar "evlerimizde çatlaklar var" diyerek Ulaştırma Bakanlığı'nı uyarmıştı.Ancak hiçbir önlem alınmadı.Gözler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve üniversitelerden gelen uzman öğretim üyelerinin yazacağı resmi raporda....Dilara'yı ailesiz bırakan yıkımKocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın 29 Ekim günü saat 06:57'de çökmesinin bugün 6. günü...Enkazdan sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir; bu yıkımda 44 yaşındaki babası Levent Bilir'i, 37 yaşındaki anne Emine Bilir'i, 12 yaşındaki Emir Bilir'i ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'i kaybetti.Dilara Bilir'i ailesiz bırakan yıkım ne kendi ihmallerinden ne depremden ne de herhangi bir patlama nedeniyle meydana geldi. Hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı uzmanları, binada yaptığı denetimde Arslan Apartman'nın bölgedeki en sağlam yapılar arasında yer aldığını belirledi. Yani sorun binada değil, zemindeydi.6 gündür bölgede teknik araçlarla inceleme yapan AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen uzman öğretim üyelerinin çalışmasında sona yaklaşıldı.AFAD, yıkımın depremden olmadığı konusunda hemfikir...Resmi uzmanlar, bugüne kadar yapılan çalışmalarda yıkılan binanın altından çökme tespit etti. Bu da yıkıma neden oldu. Bu çökmenin nedenini araştıran uzmanlar, tam altından geçen Ulaştırma Bakanlığı'nın Gebze-Darıca Metro tüneline ulaştı.Metronun yıkıma etkisini araştıran uzmanlar, binanın hemen altındaki zeminde oluşan boşlukların süreç içinde çöktüğünü belirledi. Uzmanlar, kireçli toprak yapısına sahip yer altındaki suyunun boşaldığını ve zeminin altında boşluklar oluşturduğunu tespit etti. Bu suyun boşalmasına ise metro inşaatı sırasına açılan tünelin neden olduğu üzerinde duruyor uzmanlar.Metro inşaatı nedeniyle bu boşluklar da bölgedeki konut yükümünü taşıyamadı ve çökme meydana geldi. Yıkılan Arslan Apartmanı'nın altında tam da böyle bir çökme meydana geldi.Çalışmalara son noktayı koymak için uzmanlar, Arslan Apartmanının yıkıldığı bölgede daha derin sondaj çalışması yapma kararı alındı. Raporun kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.Soruşturmayı yürüten Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı talimatlarını vermek için resmi raporu bekliyor.'Önlem alınmalı' diye rapor hazırlanmışÖte yandan Özgür Kocaeli gazetesinden Nazım Özgün Erbulan'ın haberine göre Gebze-Darıca Metro Hattı’na ait 2017 tarihli rapor ortaya çıktı. Akse Sapağı İstasyonu Kazı İksa Raporu'nda, yıkılan binanın karşısındaki yapıların kamulaştırılması ve tahliye edilmesi gerektiği belirtilirken kazı sırasında oluşabilecek sorunların yakından izlenmesi gibi ifadeler dikkat çekti.Raporda şöyle deniyor:"Kazı esnasında kazı iksa elemanlarındaki ve çevre yapılardaki deplasmanları (zeminde ve yapılardaki yer değiştirme hareketlerini) düzenli olarak takip edebilmek için uygun bir enstrümantasyon sisteminin kurulması önerilmektedir. Bölgede gerçekleştirilecek kazıya başlamadan en az 4-6 hafta önce, kazı alanının çevresinde bulunan binaların (inşa halinde olan binalar da dahil olmak üzere) mevcut durum kontrolünün yapılması ve kazı esnasında düzenli olarak yapılacak okumalar ile ilgili binalara ve kazı iksa sistemine ait deplasmanların takip edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek gerekmesi durumunda uygun önlemlerin vakit kaybedilmeden alınması uygun olacaktır. Oluşacak deplasmanların gözlemlenmesine yönelik olarak uygun bir enstrümentasyon sisteminin kurulması önerilmektedir.”Yani rapor, "Kamulaştırma yapın, metro inşaatı sırasındaki zemin ve yapılardaki hareketleri takip edin" uyarısı yapıyor.Ancak bugüne kadar kamulaştırma yapılmadı. O dönem kamulaştırmayı, metronun sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapması gerekiyordu. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) bu kamulaştırmayı o dönem neden yapmadı, sessiz....Metro daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.Bu arada 26 Mayıs 2025'te CİMER üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'na bölgedeki binalarda metro inşaatı nedeniyle oluşan çatlaklar bildirildi. Ancak bugüne kadar önlem alınmadığı için Arslan Apartmanı çöktü.Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, Bilir ailesinden 4 kişiyi hayattan koparan yıkımın sorumlusu olarak 4 ayrı kişiyi öne çıkarıyor:1-)Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu)2-)Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin)3-)Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz (@zinnurbuyukgoz)4-) Metro ihalesini alan şirketin yöneticileriŞimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu sorulara yanıt vermeli?1- Akse Sapağı İstasyonu Kazı İksa Raporu'na göre bu istasyonunun çevresindeki binaların kamulaştırılması gerekiyordu? Aradan geçen yıllarda bu binalar neden kamulaştırılmadı?2- İnşaat nedeniyle oluşacak yer değiştirme hareketlerini izlemek için uygun bir enstrümentasyon sistemi kuruldu mu?3- Mayıs 2025'te CİMER üzerine yapılan başvuru üzerine bölgede hangi incelemeler yapıldı? Ne tür bulgulara ulaşıldı?4- Bölgedeki binalarda yaşanan çatlakları bilmenize rağmen neden tedbir almadınız?NOT: Bilir ailesini hayattan koparan bu yıkımda ihmali olanların peşini bırakmayacağız."