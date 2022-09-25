Samanyolu Haber /Politika / Ulaştırma Bakanı'ndan dramatik Kanal İstanbul itirafı /25 Eylül 2022 11:06

Ulaştırma Bakanı'ndan dramatik Kanal İstanbul itirafı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un maliyetinin başta hesaplanandan 5 milyar dolar daha fazla tutacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak" dedi.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Güngör'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandığını belirten Karaismailoğlu, "Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç. Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür" diye konuştu.
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