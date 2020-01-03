Ulaştırma Bakanı'ndan ilginç Kanal savunması

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesini anlatırken, "Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat deniz trafiği var’ dedi" ifadesini kullandı.







Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi durumunda Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğini dile getirdi. İleride deniz trafiğinin artacağını iddia eden Turhan, güzergâhı çevreye en az zarar verecek alan olarak tespit ettiklerini söyledi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu:





"Kanal İstanbul'un yapılma nedeni birinci olarak, Boğaz ve çevresinde yaşayan canlıların hayatı. İkincisi çevre, üçüncüsü de tarihi dokumuzun korunması. Boğaz'dan ortalama yılda 43 bin gemi geçiyor. Boğaz'dan 1950 yılında 50 metrelik gemiler geçerken bugün 350 metrelik gemiler geçiyor. Gelecekte Boğaz'daki deniz trafiği riskleri artacak. Uluslararası yük trafiğinin daha da artacağı görünüyor. 2035'te bu rakamın 70 bin olacağı tahmin ediliyor. Kanalın yapılmasına karar verdikten sonra güzergâhları tespit ettik."





NTV canlı yayınına katılan Turhan, "İnşa edilebilecek 5 adet güzergâh var. Arazi ve sahada araştırıldı ve incelendi. Alternatif güzergahlar ve birbirleriyle mukayesesi... Bunların en az maliyetlisi, çevreye en az zararlı olanı araştırılıp Küçükçekmece-Durusu koridoruna karar verdik. Küçükçekmece-Ağaçlı hattı kısa olmasına rağmen su ve orman alanlarına zararı nedeniyle vazgeçildi. Maliyeti ve işletme ücretlerinin daha az olmasına rağmen tercih edilmedi. Onun için bu güzergâh değil de Küçükçekmece-Durusu güzergahına karar verildi" dedi.





Turhan, "Dünyanın en büyük laboratuvarlarından birinde testler yapıldı, modellendi. Marmara Denizi’nde oksijen sorunu var. İstanbul Boğazı'ndaki akım hızı 2,2 metre saniye. Ona yakın bir değer ölçtük laboratuvarda. Buradaki oksijen hareketine çok fazla etkisi olmayacak, olumlu etkisi olacak" ifadesini kullandı.





Turhan açıklamalarını şöyle sürdürdü:





"Bizim yaptığımız kanal, Montrö Sözleşmesi'nde bir probleme sebep olmayacak. Kanal İstanbul projesi için çevreye en az zarar verecek güzergâh seçildi. Boğaz’da şu an gemilerin ortalama bekleme süresi 14 saat.





Türk armatörleri bu kanalın gelecekte çok büyük ihtiyaç olduğunu belirtti. Boğaz’daki güvenlik için ileride daha sıkı tedbirler alabiliriz. Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat, deniz trafiği var’ dedi. Boğaz’dan 25 bin gemi ancak geçirebileceğiz. Kanal İstanbul bir su yolu projesi.





Kanalımızın boyutlarını hesapladık. Kanalın sahilinde yüz ellişer metrede yaşam mekânları yapacağız. Kanalın sahili civarında yapılaşma izni vermeyeceğiz. Küçükçekmece Gölü’nün çevresinde riskli yerler var, biz buralarda bu insanlara yapı vereceğiz. Bu çok önemli bir konu. Kanal nasıl kendini yaptıracak? Yap-işlet- devret modeli ile yapacağız. Kanalın yakınındaki arsaların ticari olarak değerlendirilmesiyle finansman yapacağız. Biz planlamamızı, kanalımızın yerini belirledik, kanalın yapıldığı yerlerde önemli hatlar var, bunlarla ilgili tüm çalışmaları tanımladık. Hizmetin aksamaması için oradaki yolları yeniden yapacağız. Kanal güzergâhından çıkan toprağı Karadeniz kenarındaki bölgeye götüreceğiz. Durusu ve Karadeniz arasında tedbir alacağız. Sızma mesafesini uzatmış olacağız. Kanalın seviyesi sıfır olacak. Buna karşı da tedbirlerimizi alacağız."