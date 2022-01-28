Samanyolu Haber /Politika / Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM'i kardan biz temizlemeliydik ama beceremedik /28 Ocak 2022 10:24

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM'i kardan biz temizlemeliydik ama beceremedik

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: “TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bizim açmamız gereken yollar. Kapalıydı, bunu inkar etmiyoruz ama bu kadar kar, tipide bu olumsuzluklar yaşanacaktır.” dedi.

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Günlerdir AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere, tüm aktroller ve Saray kontrolündeki havuz medyası, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesini eleştirirken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan ibretlik bir itiraf geldi: 'TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bizim açmamız gereken yollardı ama bu yollar kapalıydı.'

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, pişkinliği elden bırakmayarak, 'bu kadar kar, tipide bu olumsuzluklar yaşanacaktır.' demeyi de ihmal etmedi.
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