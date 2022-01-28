Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM'i kardan biz temizlemeliydik ama beceremedik

Günlerdir AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere, tüm aktroller ve Saray kontrolündeki havuz medyası, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesini eleştirirken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan ibretlik bir itiraf geldi: 'TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bizim açmamız gereken yollardı ama bu yollar kapalıydı.'





Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, pişkinliği elden bırakmayarak, 'bu kadar kar, tipide bu olumsuzluklar yaşanacaktır.' demeyi de ihmal etmedi.

