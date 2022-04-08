Ulaştırma Bakanı'ndan saçma sapan 'U' savunması

FARKLI HARF OLUYOR(MUŞ)





ÇELİŞKİLİ POLİTİKALAR





İstanbul’da metro istasyonlarının simgesi olarak ‘M’ harfi kullanılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı süren Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattında kullanılacak simge ‘U’ harfi olarak belirlendi. “Metroları bölme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) devre dışı bırakma” girişimi olarak değerlendirilen kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın TBMM gündemine taşıdı. Akın, neden ‘U’ harfinin tercih edildiğini ve kararla ilgili İBB’nin görüşünün alınıp alınmadığını sordu.BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, Metro hattında “U” harfinin kullanılmasını tramvay ve füniküler hatlardan örnekler vererek savundu, şunları dile getirdi:“İstanbul metro istasyonlarında genellikle ‘M’ logusu kullanılmakta iken Gebze-Halkalı Banliyö hattında ‘Marmaray’ logosu kullanılmaktadır. Yine İstanbul’da tramvay için ‘T’, füniküler sistem için ‘F’ sembolü yolcunun ilgili hattı ayırt etmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Ankara’da metro hatları ‘M’ harfi ile sembollenirken diğer bir metro tipi olan ve adı Ankaray olan raylı sistemin sembolü ‘A’ harfidir.”Yanıtı değerlendiren CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “U harfinin tercih edilmesi, hazımsızlığın göstergesidir. Ulaştırma Bakanlığı, metro hatlarında ‘U’ harfinin kullanılmasını savunurken bu durumu tramvay ve füniküler hatlarıyla karşılaştırıp vatandaşın aklıyla adeta alay ediyor. AKP iktidarı ‘U’ harfini kullanmak istiyorsa kendi çelişkili politikalarını simgesi olarak kullanabilir.”