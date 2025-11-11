Samanyolu Haber /Gündem / Ulaştırma Bakanlığı'nn yaptığı 30 milyarlık metro ihalesi bakın kimlere adrese teslim verilmiş! /11 Kasım 2025 18:37

Ulaştırma Bakanlığı'nn yaptığı 30 milyarlık metro ihalesi bakın kimlere adrese teslim verilmiş!

30 milyar liralık metro ihalesi AKP’li milletvekili ve yandaş müteahhitlere gitti. Ulaştırma Bakanlığı’nın 30 milyar TL’lik dev metro ihalesi açık ihale yapılmadan AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy ile termik santralına filtre takmayan Tahir Çelik’in şirketine verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 27 Ekim 2025 tarihinde “Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı inşaatı” ihalesi düzenledi.

İhalenin 30 milyar 51 milyon TL bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat-Fernas İnşaat-Güryapı Restorasyon iş ortaklığına verildiği açıklandı.

Dev ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” olarak kullanıldığı için eleştiriliyor.

AKP’Lİ VEKİL İLE YAKIN ARKADAŞ

Birgün’de yer alan habere göre, 30 milyar TL’lik ihaleyi alan Fernas İnşaat’ın sahibi AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Güryapı Restorasyon Şirketi’ni sahibi ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un kamudan daha öNce de büyük ihaleler aldıkları biliniyor.

ERDOĞAN TELEFONDA FIRÇALAMIŞTI

İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Çelikler Taahhüt İnşaat Şirketi Çelikler Holding’e bağlı. Holdingin işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı 2020 yılın başlarında filtre takmadığı için mühürlenmişti.

Çelikler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik’in ismi ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon konuşmasıyla gündeme gelmişti. Erdoğan, santral bacalarına filtre takmayan Çelik’i telefonla arayarak, “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” demişti.
