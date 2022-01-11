Samanyolu Haber /Gündem / Ülke ayaklandı... İstihbaratın başı ajan çıktı /11 Ocak 2022 16:52

Ülke ayaklandı... İstihbaratın başı ajan çıktı

Danimarka’da Savunma İstihbarat Servisi (DDIS) Başkanı Lars Findsen’in “son derece gizli” olan bilgileri sızdırma suçlamasıyla 9 Aralık’tan bu yana gözaltında olduğu ortaya çıktı.

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Bloomberg'in haberine göre, Danimarka'da istihbarat servisinin kendi vatandaşları hakkında topladığı gizli iletişim verilerini Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) teslim ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili skandala bir yenisi eklendi. 

Danimarka medyası Askeri İstihbarat Servisi şefi Lars Findsen'in, 'gizli bilgi sızdırma' suçlamasıyla gözaltında olduğunu duyurdu. Haber, ilgili davaya karşı yayın yasağının kaldırılmasıyla ortaya çıktı. 

Findsen, "Yüksek gizliliği bulunan" bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili bir davada gözaltında tutuluyor. Danimarka'nın iç ve dış istihbarat servislerinin dört eski ve mevcut yetkilisinin ise aralık ayında aynı suçlamayla gözaltına alınmaları sonrası bırakıldıkları belirtildi. Findsen şu an için devam eden soruşturma kapsamında gözaltında olan tek isim.

Findsen'in ne kadar süre gözaltında tutulacağı bilinmiyor. Savcılık ofisi de konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Danimarka yetkilileri, söz konusu soruşturma hakkında kamuoyuyla çok az bilgi paylaştı. Dava kapalı kapılar ardında yürütülürken, suçlamaların ve sızdırılan bilgilerin içeriği net olarak bilinmiyor.

Devlet televizyonu DR ise ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, davanın, Danimarka medyasına gizli bilgi sızdırılmasıyla ilgili olduğunu duyurdu. DR 2020 yılında da, Danimarka Savunma İstihbaratı Servisi'nin NSA ile ham veri paylaştığını, NSA'nın Danimarka vatandaşlarının şahsi bilgilerine ve özel iletişim verilerine sahip olabileceğini öne sürmüştü.
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