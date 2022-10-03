Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı pylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Son bir yılda iyi niyetle yaptığımız tüm çağrılara kulaklarını tıkayanların meydana çıkardığı bu tabloya bakınca, asıl kimlerin mahkemelerde ifadeye çağrılması gerektiği ortada.



Parti Sözcümüz Serkan Özcan değil, enflasyonu ve ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli!





