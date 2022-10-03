Samanyolu Haber /Gündem / "Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli" /03 Ekim 2022 19:58

"Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli"

"Asıl kimlerin mahkemelerde ifadeye çağrılması gerektiği ortada." diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli!" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı pylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Son bir yılda iyi niyetle yaptığımız tüm çağrılara kulaklarını tıkayanların meydana çıkardığı bu tabloya bakınca, asıl kimlerin mahkemelerde ifadeye çağrılması gerektiği ortada.

Parti Sözcümüz Serkan Özcan değil, enflasyonu ve ülke ekonomisini bu hale getirenler ifade vermeli!

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