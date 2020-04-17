Samanyolu Haber /Gündem / Ülke genelinde neden uygulanmadı? Saraydan ilginç itiraf /17 Nisan 2020 09:08

Ülke genelinde neden uygulanmadı? Saraydan ilginç itiraf

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koranavirüs sebebiyle başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere gündem ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni koronavirüs önlemlerine ve sokağa çıkma yasağı taleplerine ilişkin NTV ekranlarında açıklamada bulundu.

Kalın, salgının yoğun yaşandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ve ilk planda şehirlerarası trafiğin önlenmesi gibi kararlar aldıklarını anlatarak, bunun tamamen süreç, yaşanan vaka sayısı, yayılmanın dozu ile ilgili konularla bağlantılı olduğunu söyledi.

Kalın, "ülke genelinde uzun soluklu bir karantina kararı alınması halinde bunun ekonomiye maliyetinin ne olacağına" yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bunun ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Toplumsal hayata ve insan psikolojisine de maliyeti çok çok farklı şekilde olurdu. Bazen insanlar iyi niyetli ama maalesef altında bilimsel veri olmadan bu tür önerilerde bulunabiliyor. Bunlar keyfi olarak 'şöyle yapalım' denilip karara bağlanacak konular değil. Bunlar gerçekten devlet aklı ile birlikte ele alınması gereken konular. O yüzden Bilim Kurulu var. O yüzden ilgili bütün birimlerimizin ortak çalışmaları önerileri neticesinde alınan kararlar bunlar."
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