Ülke karıştı sosyal medya protestolarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

Hükümet, cuma gününden bu yana Facebook, YouTube ve X’in de aralarında bulunduğu 26 sosyal medya platformunu erişime kapattı. Karar, halk arasında öfke yaratırken binlerce kişi sokaklara döküldü.



Göstericiler, parlamentoya yakın güvenlik bariyerlerini aşınca polis müdahale etti. Katmandu Vadisi Polis Sözcüsü Shekhar Khanal, “16 kişi yaşamını yitirdi, aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi tedavi altında” dedi.



Olayların ardından parlamento binası ve başkanlık konutunun bulunduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protestocuların bazıları parlamentonun duvarını aşarak kapıya zarar verdi.



Katılımcılar sadece sosyal medya yasağına değil, yolsuzluğa da tepki gösterdi. 24 yaşındaki öğrenci Yujan Rajbhandari, “Sosyal medya yasağı bizi sokağa döktü ama asıl derdimiz kurumsallaşmış yolsuzluk” dedi. 20 yaşındaki İkshama Tumrok ise “Otoriter tavra karşı çıkıyoruz. Bu döngü bizim kuşağımızla son bulmalı” diye konuştu.



Ülkede son yıllarda eski bakanlar ve üst düzey yetkililerin adının karıştığı çok sayıda yolsuzluk skandalı yaşandı. TikTok hala çalışıyor ve özellikle siyasetçilerin çocuklarının lüks yaşamını gösteren videolar halkın tepkisini büyütüyor.



Nepal hükümeti geçen ay sosyal medya şirketlerine ülkede ofis açma, yetkili temsilci atama ve şikayet mekanizması kurma şartı getirmişti. Karar, geçen yıl Yüksek Mahkeme’nin aldığı bir hükmün ardından alındı.



Hükümet pazar günü yaptığı açıklamada düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olduğunu ve “bunların korunması için gerekli ortamı” sağlamayı taahhüt ettiklerini söyledi.