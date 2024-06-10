'Ülke suç ve suçlular cennetine dönüşmüş!'

22 yıldan bu yana bu kadar suç örgütü, bu kadar suçlu; uyuşturucu, narkotik başta olmak üzere, mali suçlar, göçmen kaçakçılığı ve aranan şahıslar gibi aslında ülke ve yurttaş güvenliği için çok önemli olan güvenlik problemleri ortadan kaldırılmış değil. 22 yılda AKP’de görev yapan bakanlar, iktidar ne yapmıştır? Türkiye’nin bir suç bataklığına, Türkiye’nin bir suçlu ve organize işler ile terör örgütlerinin ve aynı zamanda da uyuşturucu baronlarının, her türlü suçun ve suçlunun beslendiği, yerleştiği ve geliştiği bir ülke haline getirmişler. Bu kabul edilemez bir durum.





"Küresel organize suç endeksinin 2023 raporlarına göre suçlu ve suça ilişkin verilerde Türkiye’yi şampiyon yapan, birinci yapan AKP iktidarıdır. Bu utanç da onlara yeter. Siz artık bu ülkeden elinizi ayağınızı çekin. Bu operasyonlarda yakalanan teröristleri ya da suçluları ve bu suç örgütleri ne zaman kuruldu? Suç örgütleri bu kadar nasıl palazlandı, nasıl büyüdü? Sorumlu iktidardır, saraydır ve sorumlular da hesap vermek zorundadır. Bundan kaçamazlar."





Suç örgütleriyle, yapılarıyla mücadele etmesi gerekenler etkili bir mücadele etmedikleri ya da ettirilmediği için büyüdü. Saraydan şunu öğrenmek istiyoruz: Görevde oldukları dönemde operasyon yapmayan, operasyonu engelleyenlere işlem yapılacak mı? Yapmadılarsa niçin yapmadılar, kendilerine bir emir verilmişti? Türkiye’nin suç ve suç örgütü cenneti olmaktan çıkarılmasını çok önemsiyoruz. Mücadele yapmayan, ülkemizi suç ve suçlular cennetine dönüşmesine yol açanlara, göz yumanlar hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullandıkları için haklarında işlem yapılacak mı?"





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin rapor hazırladıklarını ifade eden TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Türkiye’yi her türlü suçun ve suçlunun beslendiği, yerleştiği ve geliştiği bir ülke haline getirmişler" dedi.Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP’li Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:“Bu operasyonlar; narkotik operasyonları, göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyonlar, organize ve mali suçlar, terör başta olmak üzere yaklaşık 500 operasyon. (İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuda operasyon sayısının 500 değil, bin 300 civarında olduğunu, 500’ün üzerinde çökertilen çete olduğunu söylediler). Şimdi, 22 yıldır bu ülkeyi yöneten kim? Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Saray iktidarı.Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin yerlerde süründürüldüğünü belirten Karaca açıklamasını şöyle sürdürüyor:Şimdi operasyonlar yapılırken, daha önce bu mücadelenin niçin yapılmadığını, o dönemde de yetkili makamda bulunanların görevlerini niçin yerine getirmediğini soran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:"İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medyada yaptığı bütün operasyonları inceledim. Avrupa ülkeleriyle, dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştığımızda tablo gerçekten çok ürkütücü. Ülkemiz, yerli ve yabancı suçlular için adeta cennet haline gelmiş. Yurttaşların can, mal ve ülke güvenliğimiz risk altında girmiş.Gülizar Biçer Karaca, küresel organize suç endeksinin 2023 yılı raporunu da inceledi. Sonuçlarını şöyle anlattı:"Suç ve suçluya ilişkin veriler açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada. 46 Asya ülkesi arasında 14’ünce sırada. Dünyada 193 ülke arasında ise 14’üncü sırada.Suç endeksine göre Türkiye’nin önünde Kolombiya, Meksika, Paraguay, Kongo, Nijerya, Irak, Lübnan, Afganistan, Suriye gibi devletler yer alıyor. Bu, geldiğimiz durumu gözler önüne seriyor."