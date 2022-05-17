Ülkede 100 binden fazla kişi kayboldu

Meksika'da dikkat çeken bir rakam açıklandı.





Ülkede son 58 yıl içinde kaybolan kişi sayısının 100 bini geçtiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Meksika ulusal kayıp kişiler sicili raporuna göre ülkede son 58 yılda muhtelif nedenlerle kaybolanların sayısı 100 bini geçti. Hükümetin kaybolan kişilere yönelik yeterince çaba harcamadığı ifade edilen raporda, "Meksika devletinden, ülkede yaşadığımız korkunç şiddet ve güvensizlik krizine bağlı olarak kaybolan kişilerin bulunması için kapsamlı ve güçlü şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz” denildi. Meksika ulusal kayıp kişiler sicili raporuna göre ülkede son 58 yılda muhtelif nedenlerle kaybolanların sayısı 100 bini geçti. Hükümetin kaybolan kişilere yönelik yeterince çaba harcamadığı ifade edilen raporda, "Meksika devletinden, ülkede yaşadığımız korkunç şiddet ve güvensizlik krizine bağlı olarak kaybolan kişilerin bulunması için kapsamlı ve güçlü şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz” denildi.

Raporda, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı kadar hükümetin de kaybolanlardan sorumlu olduğu kaydedilerek, “Giderek daha fazla ailenin benzer acılara maruz kalması çok acı ve endişe verici. 4 bini aşkın gizli mezar ortaya çıkartıldı. Kayıp kişilere ulaşılacak yasaların ve kamu politikalarının teşvik edilmesi elzemdir” değerlendirmesine yer verildi.