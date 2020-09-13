Ülkede 5 kişiden biri ısınamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün 2019 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. TÜİK’in araştırmasına göre ülke nüfusunun yüzde 33,6'sı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 19’u ise evin ısınma ihtiyacını karşılayamadığını belirtti.





Ülke nüfusunun en zengin yüzde 20’lik bölümünün toplam gelirden aldığı pay ise bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3'e düştü. Yani ülkenin en zenginlerinin gelirden aldığı pay 2018 yılına göre azalmış durumda.





En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı ise 7,4 olarak açıklandı.











Toplam gelir içerisinde en yüksek pay bir önceki yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret gelirinin oldu.





Toplam gelir içerisindeki payı yüzde 46,7 olan maaş ve ücret gelirini, yüzde 21,9 ile önceki yıla göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer geliri ardından yüzde 17,7 ile 2018 yılı anket sonuçlarına göre 1,1 puan azalan müteşebbis geliri takip etti.





Ülke nüfusunun yüzde 14,4 ‘ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kendine ait bir konutta yaşayanların oranları 0,2 puan azalarak 2019 yılında yüzde 58,8 olarak hesaplandı. Bu oran 2014’te yüzde 61,1, 2018’de yüzde 59 idi.





Kirada oturanların oranı ise yüzde 25,6, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,3, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı da yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.







BORÇ VE TAKSİT ÖDEMESİ OLANLARIN ORANI ARTTI





Araştırmada bir diğer öne çıkan nokta ise geçen yıla göre ülke nüfusunda borç veya taksit ödemeleri olanların oranı 0,7 puan artarak yüzde 71,1 oldu.





Nüfusun yüzde 9,6'sına bu ödemeler yük getirmezken yüzde 19’una çok yük getirdi.





Araştırmada hanelerin;





> yüzde 58,7'si evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını,





> yüzde 33,6'sı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını,





> yüzde 29,7'si beklenmedik harcamaları,





> yüzde 19,2'si evin ısınma ihtiyacını,





> yüzde 56,6'sı eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etmesi dikkat çekti.