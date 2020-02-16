Samanyolu Haber /Dünya / Ülkede fırtınaya karşı askerler göreve çağrıldı /16 Şubat 2020 13:09

Ülkede fırtınaya karşı askerler göreve çağrıldı

Dennis kasırgasının vurmasının beklendiği İngiltere'de alarm verildi. Yaklaşık 200 bölgenin etkilenmesinin beklendiği kasırga öncesindeki hazırlıklar için ordunun da göreve çağrıldığı ifade edildi.

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İngiltere Dennis fırtınasına karşı hazırlıklar için askerleri yardıma çağırdı. İngiltere çapında 200 bölgede sele karşı uyarı yapıldı.

sol.org.tr'de yer alan haber göre İngiltere'yi geçen hafta etkisi altına alan Ciara fırtınasının ardından şimdi de Dennis fırtınasına hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Birçok bölge sele karşı uyarıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bazı bölgelerde bir aylık yağışın kısa bir sürede düşebileceği belirtilerek 145 asker ihtiyaç olan bölgelerde sele karşı barikat kurmaya yardım için görevlendirildi.

Hafta sonu boyunca yağmur için turuncu, rüzgar için de sarı renkli uyarılar geçerli olacak. Kara, demir ve havayolları aşırı hava koşullarından etkileniyor. 350'si Easy Jet'in olmak üzere çok sayıda uçuş iptal edildi.

İngiltere'de geçen hafta sonu da Ciara fırtınası nedeniyle pekçok bölgede sel baskını olmuştu. Yetkililer, toprak zaten suya doymuş olduğu için sel baskını riskinin bu hafta daha büyük olacağına dikkat çekiyor.

Fırtınanın en etkili olacağı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 130 km'ye ulaşması, 120-140 mm de yağış düşmesi bekleniyor. Geçen haftaki fırtınada 184 mm yağmur düşmüş, rüzgarın hızı 150 km'yi aşmış, 500 bin konutta elektrik kesintisi olmuştu.
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